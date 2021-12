Secondo le statistiche internazionali 1 adulto su 2 nel Mondo soffrirebbe di gastrite. Numeri davvero importantissimi dovuti non solo a un’alimentazione poco corretta, ma anche ad altri fattori. Fumo, alcol, stress e preoccupazioni sarebbero tra le cause principali dell’aumento della gastrite tra gli adulti. Dalla nausea ai dolori acuti allo stomaco, potremmo accorgerci di punto in bianco di avere la gastrite. Non solo alcol e grassi ma anche queste 2 pessime abitudini a tavola farebbero aumentare il rischio di gastrite. Molte persone pensano infatti che siano solo i cibi e i tipi di cottura potenziali alleati della gastrite. Ma i rischi non finiscono qua e li vediamo assieme agli Esperti della nostra Redazione.

Quali sono i tipi di gastrite più comune

Non esiste un solo tipo di gastrite, ma questa infiammazione della mucosa dello stomaco, sarebbe generalmente rappresentata da:

quella cronica, legata anche a un batterio particolare, dal nome è molto difficile, e che potrebbe anche essere di origine ereditaria;

quella acuta, non permanente, la più comune, che può legarsi allo stress, alla dieta non equilibrata, ma anche alle intolleranze alimentari.

Bisogna intervenire immediatamente perché la gastrite non si complichi, rischiando addirittura di finire in ulcera.

Non solo alcol e grassi ma anche queste 2 pessime abitudini a tavola farebbero aumentare il rischio di gastrite

Come ricordano i nostri medici, per fortuna, la gastrite è curabile attraverso farmaci assolutamente moderni. Non dovremmo però abusare di alcol e tabacco, soprattutto se siamo particolarmente stressati e ansiosi. Come ricorda Fondazione Veronesi nello studio che alleghiamo attenzione anche a questi passi importanti contro la gastrite:

masticare sempre lentamente, evitando di ingoiare bocconi troppo grossi. Dobbiamo dare modo ai succhi gastrici di macerare per bene gli alimenti, facendoli transitare più velocemente;

dovremmo evitare pasti troppo abbondanti, soprattutto le cene, alimentandoci invece con più spuntini e pasti durante la giornata.

Diventa anche molto importante uscire a mangiare più o meno sempre alla stessa ora. Ricordiamo che il nostro organismo è un orologio biologico perfetto e ha bisogno dei suoi ritmi e delle sue sicurezze.

Attenzione al caffè e al tè

Purtroppo, molti credono che con la gastrite il tè possa sostituire il caffè. Concetto davvero sbagliato. Ricordiamo che sarà anche il nostro medico a indicarci una dieta corretta per la gastrite. Gli esperti ricordano però di evitare il brodo, i salumi, gli alcolici, le spezie troppo piccanti, le bevande gasate e i liquidi troppo caldi. Sono tutti protagonisti dello stimolo della secrezione gastrica quindi e qui della potenziale infiammazione della mucosa.

