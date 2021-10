Durante le sfilate delle collezioni autunnali ha prevalso un eccentrico accessorio che ha conquistato un grandissimo numero di donne di tutte le età.

Si tratta dell’anello Chevalier, che nasce come anello da indossare al mignolo, secondo una speciale tradizione francese. Questo particolarissimo anello dal dettaglio chic è l’accessorio che è impossibile perdersi in autunno in queste varianti tutte estremamente belle e speciali.

La storia che si nasconde dietro questo gioiello unico nel suo genere è tutto da scoprire. Così come sono da scoprire i modi per indossarlo nell’autunno inverno 2021 come vogliono le ultime tendenze.

Che cos’è l’anello Chevalier e come indossarlo per sentirti sempre in passerella

Gli inglesi lo conoscono anche come signet ring, seppur abbia una maggiore fama come Chevalier. Nasce come una sorta di “simbolo di aristocrazia”, tipico lascito ereditario delle famiglie più nobili.

Ma la sua funzione era anche un’altra in origine. Esso nasceva anche per pressare la cera e garantire autenticità e integrità del messaggio, un po’ come una moderna PEC. Sull’anello trovava raffigurazione lo stemma familiare in rilievo.

Con il tempo acquista sempre più una valenza anche estetica e ad arricchirlo sono pietre preziose come diamanti o rubini. Ma la vera particolarità durante le sfilate è che l’anello, sempre pensato per il mignolo, impreziosisce anche 4 o 5 dita delle mani contemporaneamente.

Le modelle lo indossano praticamente su ogni dito, mettendo in mostra questo accessorio per reggere la pochette. Allora, quali sono i modelli su cui puntare almeno per le prossime 2 stagioni fredde?

Qualche Brand lo propone in oro rosa, per renderlo più moderno e giovanile e, invece di uno stemma, propone una moneta in bronzo o argento.

Per le persone che puntano sulla semplicità, invece, esistono modelli puliti e minimal, con l’anello privo di stemmi o disegni e in tinta unita color oro.

Chi non ama particolarmente il vintage può sempre scegliere i modelli con disegno floreale e minuscoli strass. Questi sono decisamente meno impegnativi e perfetti per tutti i giorni. Molto di moda, poi, l’anello Chevalier in stile texano, con pietre colorate e piccoli motivi portafortuna in rilievo.

Per le donne adulte il consiglio è optare per anelli con pietra opale in tinta neutra, come il rosa, e perfetti insieme al color oro. Per chi decide di portare quest’anello su tutte le dita sembra preferibile scegliere modelli della stessa cromia e, preferibilmente, dello stesso motivo.

