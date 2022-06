Anche se non è entrata ufficialmente l’estate, molti sono in spiaggia nei weekend. Per chi non avesse ancora scelto il costume, non gli resta che seguire qualche buon consiglio.

Intanto al mare non ci si va senza un buon paio di sandali. La moda di quest’estate 2022 prevede alcuni modelli del passato. I sandali comodi ed eleganti, che regalano anche un’andatura slanciata e disinvolta, sono quelli non a punta. Ritornano i modelli in voga negli anni ’90 con un must lanciato da Prada, i sandali con la punta tagliata. Li troviamo con tacco basso o medio, contenuto o largo. Ognuno per un’esigenza diversa di stile. Si adattano facilmente con pareo e prendisole, ma anche per delle lunghe passeggiate sul lungomare.

Anche la manicure è importante con i colori di tendenza per l’estate. Fra questi spicca il blu profondo del mare. Lo chiamano Deep blue e insieme al verde un po’ scuro, ci ricorderanno il legame con la natura. Verde per chi va per boschi. Blu profondo per gli amanti del mare.

Per la spiaggia vi è la ricerca del costume di moda per l’estate. Sembra che quest’anno il bikini perda il suo primato, per dare spazio ad altro.

Altro che bikini, ecco i costumi da bagno più belli per l’estate 2022 che slanciano e valorizzano il corpo

Il bikini sembra che lasci il posto al costume a pezzo unico per questa estate. La conquista della donna libera fine anni ‘60, fa un leggero passo indietro. È una tendenza che si conferma anche fuori dalla spiaggia con un jersey coprente, anche oversize e con grande scollatura.

Perciò altro che bikini, ecco i costumi da bagno alla moda come il pezzo unico e il tankini. Il tankini è un modello che fascia bene il ventre con uno slip abbastanza alto. Oppure con un top che scende fino allo slip. Modelli molto di moda questa estate.

Il costume più ricercato tuttavia potrebbe essere il cut out. Un pezzo unico ridisegnato secondo tagli artistici, che creano movimento, slanciano e valorizzano il corpo. Saranno questi i capi più utilizzati sulle spiagge in questa estate 2022.

Anche il costume stile sportivo sarà apprezzato, soprattutto da chi si orienta verso le piscine. Un altro modello che vedremo indossato spesso sarà la gonna da bagno. Non è affatto un modo per ritornare all’epoca delle nostre nonne. Al contrario è il solito gioco del visto e non visto, che questa estate rischia di spopolare, come all’epoca della minigonna.

Approfondimento

Tutte cercano il classico bikini, invece ecco quale costume scegliere per valorizzare al meglio le forme del corpo