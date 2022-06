Il titolo Unieuro quando potrebbe uscire dalla fase laterale? I livelli da monitorare in chiusura settimanale

Nell’ultimo anno il titolo Unieuro è stato tra i peggiori nel settore delle vendite al dettaglio con un ribasso di oltre il 40% facendo meglio solo di titoli come Farmaè ed Eprice che hanno perso oltre il 50%.

Negli ultimi tre mesi, però, il ribasso sembra essersi fermato e le quotazioni si stanno muovendo in un ampio range laterale delimitato dai livelli 15,51 euro e 17,96 euro. Il titolo Unieuro quando potrebbe uscire dalla fase laterale?

A questo punto solo la rottura di uno di questi livelli potrebbe dare direzionalità al titolo. Una chiusura settimanale inferiore a 15,51 euro (I obiettivo di prezzo) potrebbe aprire le porte ad un’accelerazione ribassista verso l’obiettivo successivo in area 11,54 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 7,57 euro.

Qualora, invece, il titolo dovesse virare al rialzo, chiusura settimanale superiore a 17,96 euro, si potrebbe anche ipotizzare una proiezione rialzista la cui massima estensione si potrebbe andare a collocare in area 29 euro. Praticamente si potrebbero andare a segnare nuovi massimi storici. In questa proiezione gli obiettivi intermedi sarebbero collocati in area 20 euro e 24 euro. Tuttavia, ribadiamo che questi livelli andranno confermati non appena si avrà la certezza dell’avvenuta inversione.

La valutazione di Unieuro

Unieuro rappresenta un’ottima opportunità se si guarda ai multipli di mercato. Secondo il rapporto prezzo/utili, infatti, le azioni Unieuro dovrebbero salire di circa il 50% per allinearsi alla media dei suoi competitors. Inoltre, il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0,09 volte il suo fatturato dell’esercizio 2023.

Secondo quanto riportato su riviste internazionali, per gli analisti che coprono il titolo, il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 40%.

Il titolo Unieuro (MIL:UNIR) ha chiuso la seduta del 16 giugno a quota 16,77 euro, in ribasso del 3,77% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

