Le zecche odiano il profumo di questa pianta da curare anche in vaso sul terrazzo e davanti casa

Con l’aumentare delle temperature aumenta anche la presenza fastidiosa di insetti come zecche, zanzare, mosche, formiche capaci di rovinare i momenti più belli della giornata. Per fortuna esistono rimedi naturali che possono allontanarli e farci godere il nostro meritato relax dopo una giornata di lavoro in giardino o sul terrazzo. In questo periodo sono in tanti ad essere allarmati per le zecche in quanto il caldo ne aumenta la diffusione. Essi sono infatti dei parassiti molto pericolosi per la salute in quanto possono trasmettere agenti patogeni responsabili di diverse malattie. Le zecche più diffuse in Italia sono la zecca del cane e la zecca dei boschi.

La prima è diffusa soprattutto in aree urbane e periurbane, come parchi e giardini. Mentre la zecca dei boschi vive prevalentemente nei prati erbosi e nel sottobosco umido. Tuttavia può essere presente anche nelle aree verdi dentro e vicino ai centri urbani. Pertanto se siamo terrorizzati dalle zecche, basterebbe una di queste piante profumate per allontanarle, come la menta, l’eucalipto ma soprattutto la lavanda. Infatti se per noi il profumo della lavanda è estremamente piacevole, per le zecche è piuttosto fastidioso. Inoltre a differenza di repellenti chimici è sicura anche per la salute degli animali domestici. Peraltro grazie alla sua bellezza e ai suoi colori renderà il nostro terrazzo o giardino ancora più bello.

Le zecche odiano il profumo di questa pianta che potremo curare facilmente anche in vaso sul terrazzo e davanti casa

Pertanto se siamo allarmati a causa di questo pericoloso parassita, non ci resterà che posizionare una pianta di lavanda in giardino o sul nostro terrazzo. La lavanda appartiene alla famiglia delle Lamiaceae ha fiori e foglie molto decorative, ma soprattutto con un profumo intenso e gradevole. Le sue foglie, attaccate a degli steli, sono di forma allungata di colore grigio-verde, mentre i fiori di colore viola sono disposti in spighe. Fiorisce agli inizi dell’estate ravvivando il nostro giardino o terrazzo.

È una pianta rustica che cresce spontaneamente ed è resistente a qualsiasi clima, ma teme le gelate. Per dare il meglio di sé occorre posizionarla in una zona abbastanza soleggiata, non umida, ventilata e lontana da altre piante. Non ha bisogno di molta acqua, teme i ristagni. Per questo va irrigata solo quando il terreno è asciutto da qualche giorno. Pertanto il terreno deve essere ben drenato. Se vogliamo tenerla in vaso, occorrerà un terriccio asciutto e un po’ di argilla espansa da posizionare sul fondo del vaso per favorire il drenaggio.

Il vaso dovrà essere alto e capiente e posizionato in un luogo soleggiato e ventilato. Le innaffiature dovranno essere scarse. Se già possediamo un vaso di lavanda dovremmo ricordarci di procedere al rinvaso in primavera e al cambio del terriccio, sempre fresco e ben drenato. In questo modo potremo rilassarci tranquillamente in giardino o in terrazzo perché le zecche odiano il profumo di questa pianta decorativa e facile da curare.

