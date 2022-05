L’odore di sudore è estremamente sgradevole e pungente. È uno degli aspetti più negativi dell’arrivo dei primi caldi. A volte è così acre che impregna anche i vestiti e non va via neanche con un normale lavaggio a mano o in lavatrice.

Ci sono tanti prodotti chimici e rimedi naturali che si possono utilizzare per risolvere questo problema. I detersivi specifici sono spesso cari e inquinanti. Le scelte ecologiche invece non sempre sono efficaci. Ma ce ne è una fra queste poco conosciuta ma molto efficace.

Ebbene, altro che bicarbonato e aceto ecco come eliminare la puzza di sudore dai vestiti in modo facile e veloce. È molto diffuso come rimedio casalingo il bicarbonato. Si adopera mischiato con un po’ di acqua fino a creare una cremina densa. Quindi si spalma sulle zone dei vestiti impregnate di cattivo odore. Si lascia agire qualche ora, o tutta la notte e poi si sciacqua. Questo rimedio poco si adatta ai tessuti delicati, come la seta e la lana ed è più utile per trattare una zona specifica, come ad esempio la zona ascellare delle maglie. Altri preferiscono l’aceto. Bagnano quindi la zona da trattare con un paio di cucchiai di aceto bianco. Dopo una mezz’ora circa si sciacqua con acqua tiepida. L’inconveniente di questa seconda scelta è che l’odore di aceto permane sul capo e può risultare molto fastidioso.

Altro che bicarbonato e aceto ecco come eliminare definitivamente la puzza di sudore

Quella che vogliamo condividere con i nostri Lettori oggi è invece un’altra opzione dai risultati sorprendenti. Per metterla in pratica ricorriamo all’aiuto di un’erba aromatica profumata e molto diffusa: il rosmarino. Oltre ad essere piacevolmente profumata, questa pianta ha un forte potere antibatterico. Dunque interviene alla radice del problema, essendo proprio il proliferare dei batteri la causa principale del cattivo odore del sudore.

In pratica mettiamo qualche rametto di rosmarino fresco in un catino pieno di acqua tiepida. Quindi immergiamo il capo da trattare. Lasciamo che il rosmarino faccia il suo lavoro penetrando nelle fibre di tessuto e eliminando odore e batteri. Dopo un paio di ore non resterà che stendere ad asciugare il vestito. Non c’è bisogno né di risciacquare né di lavare con il detersivo.

Il rosmarino può essere utilizzato anche come deodorante completamente naturale per la pelle. Infatti un rametto inumidito strofinato nelle zone dove si suda di più come il cavo ascellare o i piedi, è un’eccellente alternativa per eliminare odore e batteri in un colpo solo.

