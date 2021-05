A tutti sarà capitato di aprire la lavatrice e trovare una brutta sorpresa. Capita infatti per dei piccoli errori o distrazioni di ritrovarsi un bucato dai colori stinti e smorti. O peggio ancora succede che le tinte passino da un capo all’altro con un risultato disastroso. Le ragioni possono essere tante. Oggi vogliamo condividere una tecnica che eviterà il problema alla radice. Dunque mai più bucato scambiato o sbiadito con questi stupefacenti trucchetti economici ed efficaci.

Il segreto per dire addio a questo inconveniente frequente consiste nel fissare i colori ai tessuti. I metodi che proporremo sono facili e non dispendiosi. Si possono applicare a qualsiasi tessuto, previo controllo dell’etichetta. In caso di stoffe particolarmente delicate, però, è sempre meglio fare una piccola prova su un angolino poco visibile.

Aceto e sale

Fra i rimedi che utilizzavano le nonne troviamo l’aceto bianco ed il sale grosso. Dunque riempiamo un catino di acqua fredda. Versiamoci 4 cucchiai di aceto bianco. Mettiamo il capo in ammollo per circa 3 ore. Una volta recuperato, le tinte saranno ben fissate ai tessuti. Rimarranno dunque intatte durante il lavaggio. Se invece decidiamo di utilizzare il sale possiamo seguire il medesimo procedimento. Basteranno 2 cucchiai. In questo caso, il tempo di ammollo si riduce della metà. Per un’azione d’urto, utilizziamo entrambi gli ingredienti, ma evitiamo di farlo con i tessuti delicati.

Per riparare al danno già avvenuto

Se invece abbiamo già sbiadito un capo, prima di buttarlo proviamo con questo tentativo. È un rimedio della tradizione che si narra essere molti efficace per ravvivare i colori. Abbiamo bisogno di una decina di foglie di alloro e 4 cucchiai di bicarbonato. Mettiamoli quindi in una pentola abbastanza capiente. Riempiamola di acqua e portiamo il tutto all’ebollizione. Poi spegniamo e lasciamo intiepidire. Versiamo il liquido ottenuto nel catino ed uniamoci il capo che intendiamo ravvivare. Dopo una ventina di minuti recuperiamolo. Laviamo come di consueto.

Se il problema invece è che un capo si è ristretto possiamo la soluzione è in questo articolo.

Ricordiamo che è sempre buona norma non lavare insieme i colori chiari con quelli scuri. Suggeriamo di adoperare detersivi poco aggressivi e se possibile biologici.

Ebbene ora che conosciamo questi rimedi della nonna possiamo tranquillamente affermare: m più bucato scambiato o sbiadito con questi stupefacenti trucchetti economici ed efficaci.

