L’ultima settimana piena di maggio si preannuncia ricchissima di novità dal punto di vista astrale. Il Sole lascia il Toro e si piazza nel cielo dei Gemelli. Contemporaneamente Marte entra in Ariete e da il via a un periodo incredibile per il primo segno dello zodiaco. E se ci sono ottime notizie proprio per l’Ariete, i Gemelli e il Sagittario, per altri segni arriva un periodo durissimo. L’oroscopo prevede un fine maggio terribile per questi 3 segni che dovranno lottare ogni giorno con l’ira di Mercurio. È il momento di armarsi di pazienza e di tanta buona volontà.

L’Ariete vivrà su una nuvola grazie a Marte

Sarà una settimana incredibile per gli Ariete. L’arrivo di Marte porta passione, voglia di sperimentare e “fuoco e fiamme” in camera da letto. E nel segno è ancora presente Giove, il pianeta della fortuna e delle occasioni. Un mix di congiunzioni astrali quasi impossibile da ripetere e che consiglia di investire e di lanciarsi in nuovi progetti ambiziosi.

Una settimana in vetta per Sagittario e Gemelli

Riprende il suo posto tra i segni più fortunati della primavera il Sagittario, reduce da qualche giorno di alti e bassi. Le notizie migliori saranno in campo economico. Soldi, fortuna e occasioni di crescita lavorativa saranno gli ingredienti di una settimana esplosiva. Benissimo anche l’amore, soprattutto per i single che potrebbero trovare tra mercoledì e giovedì una persona decisamente interessante.

Splende il Sole anche sui Gemelli. Dopo un lunedì difficile con Marte in opposizione inizierà una discesa lastricata di soldi e opportunità. Per i Gemelli è arrivato il momento di iniziare a godersi i frutti del lavoro fatto negli ultimi mesi.

Fine maggio terribile per questi 3 segni colpiti da un Mercurio tremendo mentre arriva il momento di splendere per Gemelli, Sagittario e Ariete

Chiudiamo con le dolenti note. Un Mercurio dispettoso e decisamente ostile renderà un inferno la settimana del Toro. Potrebbero emergere dal passato questioni irrisolte e le finanze potrebbero essere colpite da spese improvvise. Servirà grande pazienza perché nel fine settimana una Luna positiva migliorerà la situazione.

Male e a tratti malissimo i prossimi sette giorni degli Scorpione. Mercurio sarà contemporaneamente retrogrado e opposto. Significa che ci saranno tensioni sia sul posto di lavoro che nel rapporto col partner. A rendere ancora peggiore il quadro arriverà anche la Luna opposta del weekend. Se c’è la possibilità di organizzare una fuga questo è il momento perfetto.

Arrivano momenti difficili anche per il Cancro che si conferma tra i peggiori segni di maggio. I problemi saranno soprattutto a livello di umore. Nervosismo, poche energie e molta voglia di litigare renderanno i Cancro davvero insopportabili. Mercurio e Marte opposti invitano alla calma e alla pazienza. Le cose miglioreranno tra pochi giorni.

