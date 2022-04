Sorprendente ed intelligente il motivo per cui molti stanno usando la menta per risolvere questo problema comune

Arriva la primavera e porta con sé il caldo il profumo dei fiori, ma purtroppo anche mosche, moscerini, zanzare e mosconi che invadono le nostre case. Lo svolazzare e posarsi sui nostri oggetti e peggio ancora sul cibo e i loro ronzii ininterrotti li rendono davvero fastidiosi. Sebbene questi insetti siano sostanzialmente innocui, alcuni di loro possono essere veicolo di malattie. Le mosche ad esempio si cibano di materiale in decomposizione. Dunque lasciarle libere di posarsi sulle superfici di casa non è una buona idea, ancor meno se entrano in contatto con il cibo. Ebbene, ci sono dei rimedi naturali per tenerli lontani dalle nostre stanze.

Chiaramente, non ci stiamo riferendo ai prodotti chimici che si trovano in commercio. Questi infatti, a prescindere dalla loro efficacia, contengono delle sostanze che possono rivelarsi pericolose se in casa ci sono bambini, animali domestici o se si è allergici o asmatici. Ecco perché vogliamo suggerire ai nostri Lettori una soluzione naturale al 100% che lascerà tutti stupiti per la sua efficacia.

Per prima cosa raccogliamo un bel mazzetto di menta fresca. Quindi mettiamola in un pentolino con un paio di bicchieri colmi di acqua. Portiamola quindi sul fornello a fuoco vivace. Quando comincia a sobbollire spegniamo la fiamma. Quindi lasciamo il tutto a riposare. L’ideale sarebbe tenere le foglie in ammollo in questa maniera per un giorno intero. Trascorse quindi 24 ore filtriamo il liquido ottenuto. Mettiamolo in un barattolo ed aggiungiamo a questa soluzione un bicchiere di aceto bianco. Giriamo bene il tutto. Quindi travasiamo questa soluzione in un flacone spray. Nebulizziamo quindi nelle varie stanze della casa.

In un colpo solo otterremo un duplice risultato. Infatti non solo avremmo delle stanze profumatissime ma anche senza insetti. Questa soluzione che per noi ha un ottimo odore, all’olfatto degli insetti risulta davvero spiacevole. Questo farà sì che si tengano ben alla larga dalla nostra casa, lasciandoci liberi di tenere le finestre spalancate per respirare aria di primavera.

