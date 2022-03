I consigli per ottenere un bucato morbido abbondano, tuttavia spesso richiedono l’acquisto di costosi prodotti chimici. Eppure esiste anche un trucchetto naturale, anti spreco e fai da te. Scopriamo quale.

I rimedi naturali per un bucato profumato e morbido

Fare il bucato è un’azione così frequente che molti pensano di saperla fare alla perfezione. Eppure non è necessariamente così: per esempio, spesso ci si dimentica di lavare un oggetto di uso quotidiano che è un vero e proprio covo di batteri.

Fra la biancheria che si fa più fatica a lavare ci sono accappatoi e asciugamani. Tutti infatti vorrebbero un risultato profumato e soffice come una nuvola. Per ottenerlo, solitamente si ricorre all’ammorbidente. Ma esistono anche delle alternative naturali e meno costose.

Una soluzione molto gettonata è il bicarbonato: basta scioglierne tre cucchiaini in un bicchiere d’acqua e aggiungere qualche goccia di olio essenziale, poi mettere il tutto in lavatrice. Si possono raggiungere ottimi risultati anche con l’aceto e l’acido citrico. Addirittura c’è chi lava gli asciugamani con la camomilla, per ottenere un doppio vantaggio.

Infine, al posto dell’ammorbidente si possono usare le palline di lana. Il bello è che non c’è bisogno di comprarle: è facilissimo crearle in casa sfruttando dei vecchi gomitoli di lana avanzata.

Molti mettono queste palline nell’asciugatrice, per ridurre i tempi e i consumi. Ma non tutti sanno che funzionano anche in lavatrice. Vediamo perché.

Per asciugamani e vestiti sofficissimi anche senza ammorbidente e asciutti prima, basta conservare questo scarto e sfruttarlo col trucchetto fai da te

Mettere le palline di lana fai da te in lavatrice ha tre diverse funzioni. Innanzitutto, sostituiscono l’agente antistatico e fanno sì che i capi non si elettrizzino, non scintillino e rimangano più morbidi.

In secondo luogo, grazie alle palline di lana i capi perdono più rapidamente l’umidità durante la fase di centrifuga. Ciò significa che il bucato esce dalla lavatrice più asciutto: un bel vantaggio, soprattutto in inverno!

Infine, si può versare qualche goccia di olio essenziale sulle palline prima di metterle in lavatrice. La lana infatti assorbirà il profumo e lo diffonderà sui vestiti, proprio come l’ammorbidente.

Insomma, per asciugamani e vestiti sofficissimi senza ammorbidente basta mettere un paio di palline in lavatrice! Attenzione, però: se la lana è di un colore scuro o acceso, potrebbe macchiare i capi. Meglio quindi creare le palline fai da te con filati dalle tonalità chiare.