Nel mese di maggio assistiamo quasi sempre ad un deciso aumento delle temperature. Tra poco meno di un mese e mezzo arriverà l’estate e con essa il gran caldo. Già in queste settimane abbiamo iniziato a godere degli spazi esterni di casa ed aprire più spesso porte e finestre. Come molti di noi sanno, però, le temperature in aumento portano anche insetti ed altri animali fuori da tane e nidi. Cosa c’è di più bello di passare pomeriggi e serate sul terrazzo o in giardino? Sfortunatamente, però, dobbiamo fare i conti con calabroni e vespe, mosche, zanzare e le formiche. Quando le temperature superano i 15 gradi, le zanzare iniziano a riprodursi e a darci il tormento. Per tenerle fuori dalle nostre case è fondamentale ricorrere alle zanzariere.

Queste creano una barriera che permette di fare entrare aria e calore bloccando all’esterno gli insetti. Tuttavia, se ci troviamo su balconi e terrazzi, oppure in giardino, dobbiamo ricorrere ad altri rimedi. Oggi vogliamo suggerire un rimedio naturale efficace diverso da aceto e limone. Questi 2 ingredienti sono molto utilizzati contro gli insetti, ma con questo articolo scopriremo che non sono i soli capaci di allontanare le fastidiose zanzare.

Altro che aceto e limone, per allontanare le zanzare da casa e giardino basta questo formidabile prodotto naturale che pochi utilizzano

Con soli 3 ingredienti possiamo realizzare un economico spray repellente profumatissimo. Se non vogliamo ricorrere ai repellenti in commercio, perché magari molto costosi o a volte ricchi di sostanze chimiche aggressive, realizziamo un prodotto fatto in casa. Dobbiamo sapere che molti animali come i topi, ma anche insetti tra cui proprio le zanzare, non sopportano alcuni tipi di odori. Tra gli odori che le infastidiscono di più ci sarebbero alcuni oli essenziali e certe piante aromatiche. Sebbene per noi siano profumatissime, le zanzare le odiano, e usare questi prodotti potrebbe tenerle facilmente lontane da noi. Tutto ciò che dobbiamo fare è unire un bicchiere d’acqua a 30 millilitri di vodka. A questo punto, aggiungiamo 15 gocce di tea tree oil e qualche fiore essiccato di lavanda oppure i suoi oli essenziali. Lasciamo riposare questa soluzione per almeno 24 ore prima di utilizzarla.

Come utilizzarla

Altro che aceto e limone, per allontanare questi insetti possiamo usare questo repellente fai da te. Trascorse le 24 ore, il repellente ha acquisito un profumo intenso necessario per essere efficace. Quindi, possiamo agire in due modi. Travasiamo la soluzione in una bottiglia munita di spruzzino e vaporizziamola vicino a porte e finestre. In alternativa, mettiamo questo repellente in un piccolo bicchiere o recipiente e posizioniamolo in prossimità delle finestre o sui davanzali. Possiamo usare questo prodotto anche quando siamo sul balcone o in giardino per tenerle lontane da noi. In questo modo, non vedremo più zanzare entrare in casa e darci il tormento.

