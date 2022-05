Il frigorifero è un elettrodomestico indispensabile in ogni casa e che ha la funzione di conservare gli alimenti e le bevande. In commercio possiamo trovare tantissimi modelli, che differiscono per funzionalità ed accessori. È importante pulire regolarmente il frigorifero. Non solo per eliminare gli eventuali cattivi odori, ma anche per rimuovere i germi e i batteri. Questo elettrodomestico dovrebbe essere igienizzato ogni settimana, mentre la pulizia più profonda dovrebbe essere effettuata una volta al mese. Può sembrare un’operazione molto faticosa e impegnativa, ma se si utilizzano i prodotti giusti il risultato finale sarà davvero impeccabile.

Se il frigorifero non raffredda più gli alimenti anche se il congelatore funziona, ecco cosa dovremmo immediatamente controllare

Come tutti gli elettrodomestici presenti in casa, anche il frigorifero necessita di manutenzione per evitare che si usuri e si rovini velocemente. Il frigorifero è acceso tutto il giorno e tutti i giorni, quindi è facile capire se non sta svolgendo la sua funzione al meglio. Infatti, può capitare che il nostro elettrodomestico non raffreddi più gli alimenti. Prima di chiamare il tecnico competente e far controllare il frigo, cerchiamo di intervenire da soli, sempre evitando di toccare le parti elettriche.

Iniziamo controllando lo stato della guarnizione. Infatti, il problema potrebbe dipendere da una dispersione di aria fredda. In questo caso, dobbiamo pulirla per bene, eliminando sporco ed eventuali residui di cibo. Se invece la guarnizione è completamente compromessa, dovremmo necessariamente cambiarla. Ricordiamo anche che aprire continuamente la porta del frigorifero potrebbe fare in modo che gli alimenti non si raffreddino per bene, soprattutto d’estate.

Ma ecco cosa dobbiamo ancora controllare

Dopo aver controllato la guarnizione, se il frigorifero non raffredda ancora gli alimenti, dobbiamo necessariamente capire se il termostato è impostato alla giusta temperatura. Infatti, una corretta regolazione permette di mantenere i cibi sempre freschi. Se ci accorgiamo che il termostato è rotto o non funzione bene, allora dobbiamo necessariamente cambiarlo. Naturalmente questo è un lavoro che deve essere svolto da un tecnico specializzato.

Ricordiamo anche che avvicinare troppo gli alimenti alle pareti del frigorifero potrebbe provocare la formazione del ghiaccio e compromettere il buon funzionamento dell’elettrodomestico. Se notiamo che la guarnizione e il termostato sono in ottime condizioni, allora ci potrebbe essere un problema elettrico che non possiamo risolvere da soli. In questo caso è necessario l’intervento di un tecnico competente.

