Chi ha voglia di mettersi a pulire la cucina in piena estate, col gran caldo e il sudore che cola ovunque? Ben poche lettrici, ci si può scommettere, e ancora meno lettori. Esistono sicuramente prodotti chimici e industriali che si possono utilizzare, ma c’è una cosa importante da tenere presente. Con temperature alte, alcuni componenti chimici possono sprigionarsi e reintrodursi nell’ambiente e, di conseguenza, sugli strumenti che si stanno pulendo. Quando si tratta di attrezzi ed elettrodomestici per la cucina, si comprende bene che questo può essere controproducente. Si rischia addirittura di contaminare pentole, fornelli e piatti. Quindi, sempre meglio scegliere prodotti naturali e rimedi di questo genere: altro che aceto, detersivo e bicarbonato!

La pulizia della cucina si può ottenere altrettanto facilmente con alcuni trucchi speciali. Anzitutto c’è il classico limone. Funziona meglio dell’aceto contro i cattivi odori, sia nel forno che nel frigorifero. Nel forno e negli ambienti della cucina, infatti, è facile che si formino cattivi odori, che poi si propagano in tutta la casa. Il tutto anche se si usano vari elettrodomestici e ambienti ventilati. Un ottimo trucco è spremere il succo di qualche limone in un tegame con l’acqua e metterlo nel forno preriscaldato a 100 gradi. Basta poi lasciarlo stare per qualche tempo, fin quando in tutta casa non si sarà diffuso il piacevole odore di limone. Spento il forno, le incrostazioni si saranno ammorbidite e basterà usare una spugnetta per toglierle via.

Altro che aceto, detersivo e bicarbonato, sarebbero questi i trucchi naturali per pulire forno incrostato e cucina in maniera efficace

Quando lo sporco e le incrostazioni diventano troppo ostinate, ci sono altri rimedi utili e interessanti da poter utilizzare. Chi avrebbe mai pensato che si possa usare la spatolina per il parabrezza anche per pulire il forno? Ebbene, si tratta di uno strumento utile ed efficace non solo per gli elettrodomestici, ma anche per le pareti e le piastrelle. Aderisce bene alle superfici lisce e rimuove anche le incrostazioni più sottili. Basterà poi passare una spugna o un panno e il gioco è fatto. Per sciogliere le macchie, un ottimo “detergente” è la Coca Cola. Ha una corrosività alta grazie alla quale basta lasciarla agire per pochi minuti. Le macchie di sporco verranno via con un colpo di spugna. Si può anche farla scaldare, come spiegato prima per il succo di limone. Questi trucchetti vanno bene anche per il forno a microonde e non solo per quello tradizionale a gas.

