In molti usano il bicarbonato di sodio o l’aceto come anticalcare o disincrostante per dare una ripulita alla lavatrice. Entrambi i rimedi sarebbero in realtà sconsigliati per ragioni diverse.

Il bicarbonato si rivela completamente inutile se usato per la manutenzione della lavatrice. Invece, a lungo andare l’aceto potrebbe corrodere alcuni dei materiali che compongono questo prezioso elettrodomestico, oltre ad essere certamente più inquinante del rimedio alternativo che proporremo in questa guida.

Non con l’aceto e il bicarbonato, ma ecco come fare la manutenzione della lavatrice per farla durare di più usando un rimedio naturale meno conosciuto

Si tratta dell’acido citrico, presente negli agrumi e disponibile in commercio sotto forma di polvere o granuli. In casa è utile anche e non solo come brillantante, neutralizzante per il bucato, per pulire le macchine del caffè, le lavastoviglie e appunto anche le lavatrici.

Il procedimento da seguire

Si agisce in modo non molto diverso da quello usato quando si pulisce la lavatrice con l’aceto o con il bicarbonato. Bisogna aprire la vaschetta del detersivo e versare al suo interno una soluzione al 15% di acido citrico e acqua.

Quest’ultima consisterà in 150 g di acido citrico sciolti in 1 l di acqua, anche demineralizzata. Pertanto, per evitare il più possibile gli sprechi, si può ricorrere all’acqua di scarto del condizionatore.

Chiudere la vaschetta ed effettuare un lavaggio a vuoto, quindi senza usare il detersivo o mettere panni all’interno della lavatrice.

Questo procedimento andrà effettuato mensilmente se si ha acqua dura. Se si ha acqua dolce, si potrà attendere anche un trimestre prima di ripeterlo. Non con l’aceto e il bicarbonato, ma con l’acido citrico ci si assicurerà che la lavatrice abbia una lunga durata e che lavi ancora meglio i panni.

Lettura consigliata

Se l’aspirapolvere ha un cattivo odore la si può deodorare usando uno di questi ingredienti