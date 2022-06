L’estate è sempre più vicina e le temperature elevate di questo periodo ce lo fanno capire. Non vediamo l’ora di andare al male, per prendere una tintarella da fare invidia. E da mostrare con orgoglio alle nostre amiche. Ci piacerebbe ritornare in città con un’abbronzatura invidiabile e pensiamo già adesso a quali strategie usare. Anche se non siamo ancora in vacanza. Non tutti sanno che, per questo intento, un aiuto potrebbe arrivare dall’alimentazione. Qualcosa che mettiamo a tavola, infatti, potrebbe essere costituita da alcune sostanze particolari. Che, in qualche modo, potrebbero aiutare l’abbronzatura al mare.

La carota

Stiamo parlando della carota, un ortaggio molto conosciuto e sfruttato a tavola. Che, al suo interno, avrebbe un ricco contenuto nutrizionale, tra cui spiccherebbe la presenza del betacarotene. Questa sostanza apparterrebbe alla famiglia dei carotenoidi ed è quella che conferisce il colore arancione alla carota. Il betacarotene stimolerebbe la produzione di melanina. Questa sostanza sarebbe prodotta dalla cute quando colpita dai raggi del sole. L’abbronzatura, quindi, corrisponderebbe a un aumento della produzione di melanina dovuta all’azione dei raggi solari. Il betacarotene, dunque, stimolando l’aumento di melanina, aiuterebbe l’abbronzatura a essere maggiormente uniforme sul corpo.

Ecco l’ortaggio che potrebbe aiutare ad abbronzarsi meglio al mare e come assumerlo creando una gustosa bevanda rinfrescante

Potremmo aiutare l’uniformità dell’abbronzatura che tanto desideriamo assumendo un centrifugato di carota, albicocca e melone. Questi due frutti sarebbero anch’essi, come le carote, ricchi di betacarotene. Potremmo quindi preparare il centrifugato con:

1 carota;

4 albicocche;

una fetta di melone;

1 bicchiere di acqua.

Per preparare il centrifugato prendiamo la carota, laviamola per bene sotto acqua corrente e tagliamola a fettine. Riduciamo a pezzetti ogni fettina e teniamo da parte. Laviamo le albicocche, eliminiamo i noccioli e tagliamo i frutti a fette. Teniamo da parte e prendiamo la fetta di melone. Eliminiamo la buccia e tagliamo la polpa a pezzetti. Mettiamo tutta la frutta e la carota nel boccale di un frullatore o di una centrifuga. Versiamo ancora un bicchiere di acqua e azioniamo il piccolo elettrodomestico per alcuni minuti. Versiamo, quindi, il centrifugato ottenuto in un bicchiere e beviamo.

Potremmo gustare questa bevanda rinfrescante talvolta e sporadicamente, in vacanza. Dunque, ecco l’ortaggio che potrebbe aiutare ad abbronzarsi meglio al mare. E come assumerlo in associazione a due frutti, che potrebbero ulteriormente aiutare allo scopo.

