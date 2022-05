Con l’arrivo della bella stagione è molto importante prendersi cura del proprio giardino. È necessario ripulirlo e sistemarlo per godere appieno delle sue potenzialità. Non solo curare le piante, ma è anche necessario eliminare il muschio antiestetico dai muretti e dai pavimenti utilizzando questo rimedio casalingo. Non dimentichiamo poi di rimuovere le macchie dai pavimenti in granito.

Ma in primavera ci sono anche tantissimi animaletti che popolano il nostro ambiente esterno. Pensiamo alle api che aiutano le piante. Ma anche afidi e parassiti che potrebbero attaccare le foglie e farle morire. Non dimentichiamo i gatti che, attirati dalle piante, entrano nel nostro giardino e spesso combinano un po’ di guai. Giocano con i nostri fiori o con i fili di erba e si rotolano nel terreno, rovinando il nostro duro lavoro. Spesso, poi, scambiano l’aiuola per una lettiera, provocando cattivo odore, soprattutto nelle giornate di sole.

I rimedi più utilizzati

I gatti sono animali molto amorevoli ma, come abbiamo spiegato nelle righe precedenti, possono combinare alcuni pasticci. Per allontanarli dal nostro giardino non dobbiamo assolutamente usare la forza, ma solo alcuni rimedi naturali che non faranno loro del male. Infatti, ci sono delle piante che non sono gradite da questi felini. Pensiamo al rosmarino e alla lavanda. I gatti trovano l’odore di queste due erbe aromatiche davvero insopportabile. Anche il caffè non è ben tollerato. Per allontanare i gatti potremmo spargere i fondi di caffè nei sottovasi delle piante.

Allontaneremo i gatti randagi dal nostro giardino grazie a questa semplice astuzia che aiuterà anche la salute delle piante

Esiste anche un altro metodo che potrebbe rivelarsi molto utile. Sappiamo che i gatti amano affondare le loro zampine nella terra. Quindi, per evitare che possano giocare vicino alle piante, cerchiamo di coprire il terreno intorno ad esse. Possiamo farlo utilizzando delle pigne, dei ciottoli, delle foglie secche o della paglia. Usando questa tecnica il gatto non riuscirà a scavare nel terreno. Inoltre, la pacciamatura servirà a proteggere le radici della pianta dal freddo. Questa tecnica è anche molto utile per mantenere il giusto grado di umidità del terreno ed evitare che crescano le erbe infestanti, dannose per i nostri vegetali. In questo modo, non solo allontaneremo i gatti randagi dal nostro giardino, ma aiuteremo anche le nostre piante a crescere sane e rigogliose.

