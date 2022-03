La natura piano piano si sta risvegliando. Si possono già ammirare le prime fioriture e le gemme fanno capolino sui rami degli alberi.

In pochissimi giorni il nostro giardino cambia il suo aspetto. Diventando più grazioso e animato da farfalle e api.

Sono tante le piante che sbocciano, mostrandoci delle fioriture meravigliose. Ad esempio, questo fiore di marzo si presenta con una graziosa forma a stella. Ma non dimentichiamo le rose, il ciliegio, il glicine, ecc.

2 fiori che decorano perfettamente il giardino

Durante la primavera sbocciano anche 2 piante che attirano l’attenzione, grazie al loro aspetto meraviglioso. Parliamo del mughetto e del giglio.

Cominciamo a descrivere il mughetto. Una pianta perenne che a primavera inoltrata ci regala dei piccoli fiori a forma di campanula, riuniti in una spiga pendula. Sono profumatissimi e spesso utilizzati per abbellire il bouquet delle spose.

Il mughetto non è una pianta semplicissima da coltivare, ma regala tante soddisfazioni.

Chi non conosce i gigli, poi. Parliamo di una pianta erbacea annuale che da sempre simboleggia la purezza. Decorano perfettamente i giardini e i terrazzi.

Le foglie si sviluppano su lunghi steli, sono carnose e di un colore verde intenso. I fiori sono profumati e la loro forma dipende dalla varietà scelta. Il giglio non necessita di grandi cure ed è uno dei fiori più semplici da coltivare.

Sarebbero pericolosissimi per cani e gatti questi fiori dall’aspetto delicato che sbocciano nei giardini in primavera

Nelle righe precedenti abbiamo descritto le caratteristiche del mughetto e del giglio. Ma questi fiori dall’aspetto così delicato, potrebbero essere pericolosi per i nostri animali domestici.

Mangiare anche una foglia di giglio, potrebbe provocare molti problemi ai gatti. I primi effetti negativi si manifestano a livello dei reni. Il gatto potrebbe vomitare, soffrire di salivazione eccessiva e diventare apatico nell’arco di pochi minuti o dopo qualche ora.

Se abbiamo il sospetto che il nostro gatto abbia mangiato una foglia di giglio, dobbiamo necessariamente contattare il veterinario, che saprà come intervenire.

Il mughetto è stato per secoli utilizzato per la preparazione di veleni. Nei nostri animali domestici, potrebbe provocare problemi a livello cardiaco e gastrointestinale. Anche in questo caso è necessario l’intervento tempestivo del veterinario.

Quindi, sarebbero pericolosissimi per cani e gatti questi fiori che spesso coltiviamo e curiamo in giardino.

Lettura consigliata

Per stimolare la crescita delle azalee e prolungare la loro bellezza potremmo unire al terreno questo concime naturale