Che bella l’estate perché ce ne andiamo al mare per le meritate vacanze estive. I più fortunati ne fanno più di una, magari alternando mare e montagna. Infilandoci pure qualche lago alpino di straordinaria bellezza. Poi, purtroppo, c’è anche chi non riesce a permettersi le ferie, con una vita che costa sempre di più. Si rifugia allora in piscina, o, in casa con l’aiuto dell’aria condizionata. Ma per affrontare al meglio la lunga estate 2022, dovremmo pensare anche alla dieta. Partendo dal presupposto di bere tanta acqua e assumere tanta frutta e verdura. Oltre a ciò, gli esperti consiglierebbero anche l’assunzione di una vitamina. particolarmente adatta ai non più giovanissimi. Una vera e propria alleata del nostro organismo, dal cervello al fegato, dal cuore al sangue.

Un fegato leggero e una digestione più veloce

Come ricordano gli esperti, l’estate è anche il momento in cui il nostro metabolismo rallenta a causa del caldo. Per questo, non dovremmo oberare di lavoro fegato, reni e pancreas. Fritti, zuccheri, condimenti eccessivi, cibi speziati e sughi troppo ricchi non farebbero bene al nostro organismo con 35 gradi. Quel famoso senso di debolezza che ci pervade soprattutto adesso non è solo legato al caldo, ma si rifarebbe anche alla nostra tavola. Facciamoci caso: se alla sera ceniamo con insalata e tonno e albicocche e anguria, ci sentiremo più leggeri e dormiremo anche meglio. Perché non abbiamo piazzato un pullman nello stomaco, come direbbe il simpatico Mourinho. Viceversa, se ceniamo con una gustosa frittura, un paio di bicchieri di troppo e una coppa gelato alle creme con la panna, tutto diventa più difficile.

Alleata del fegato e del cervello e nemica giurata del colesterolo è la vitamina speciale che potrebbe rivelarsi eccezionale per tutti gli over 40

La vitamina B7, come ricorda questo studio medico, potrebbe essere l’alleata numero 1 per gli over 40 in queste settimane. Assunta come integratore, ma sempre con consiglio medico, ma anche con:

cereali integrali;

agrumi;

banane;

uova.

Gli effetti benefici

Alleata del fegato e del cervello e nemica giurata del colesterolo, questa vitamina agirebbe come vero e proprio spazzino nel sangue. Tutto ciò che è grasso è il suo obiettivo, come un cecchino preciso che elimina il nemico più pericoloso. Grazie a vitamine come questa e altre, il nostro organismo avrebbe degli alleati in più per stare meglio ogni giorno.

