Una delle parti del corpo che più ci attira di una persona, sia esso uomo o donna, sono indubbiamente i denti. Non tanto per la loro funzione, quanto perché danno vita al sorriso. Quello che tutti cercano, che tutti vogliono, che tutti amano. Un essere umano sorridente trasmette serenità. Aprire la bocca in un bel sorriso mette subito a proprio agio.

Ci può conquistare davvero in un istante, così, come, dall’altro lato, illudere, finanche ingannare. Eh sì, perché esistono grandi attori e grandi attrici che con un sorriso sono capaci davvero di tutto.

Quello classico è a 32 denti. Quando non ci sono imperfezioni. Quello che tutti vorremmo è con denti bianchissimi, alla Julia Roberts, uno dei sorrisi più belli della storia del cinema. Oppure, per par condicio, al maschile, quello di Paul Newman.

Sicuramente, per questi grandi attori, la bocca necessita di continue cure. Certo, la natura è stata generosa con loro, ma hanno anche notevoli finanze per curarla. Alcuni di noi hanno avuto la stessa fortuna da parte del destino, altri, però, molto meno. Una corretta igiene dentale da sola non basta.

Il colore che più ci spaventa quando parliamo di dentatura è sicuramente il giallo. Talvolta a causa del tartaro, altre della placca, altre ancora dei cibi che assumiamo. É noto come uno dei principali sia sicuramente il fumo. Una persona che ha i denti gialli dà un’immagine di sé spesso sbagliata. Si pensa che non stia attenta all’igiene, che si trascuri e che non abbia a cuore il proprio apparire. Ebbene, non sempre è così, ma sappiamo che, talvolta, l’immagine è proprio tutto.

Come mascherare i denti gialli per avere un sorriso splendido con un semplice trucco molto semplice da usare in estate

Come emendare a questa problematica, senza ricorrere al dentista? Si sa come lo sbiancamento sia abbastanza costoso. Dai 150 ai 500 euro nella maggioranza dei casi. Tuttavia, se non ci sentiamo di spendere queste cifre, possiamo mascherare un po’ con un metodo abbastanza semplice.

Le donne, in particolare, possono farlo con il rossetto. Se volessero rendere il loro sorriso più splendente e accattivante, possono decidere di utilizzare gloss e rossetti lucidi, abbandonando quindi gli opachi. La loro brillantezza, infatti, farà risaltare la dentatura, facendola apparire più chiara e splendente.

Certo, come tutte le maschere, è un espediente che può servire per gestire il problema. Alla lunga, però, dovremo intervenire con qualche trattamento e con un intervento sulla nostra alimentazione e sull’igiene.

Ecco, quindi, come mascherare i denti gialli per avere un bel sorriso da esporre nei momenti clou dell’estate. In spiaggia, come nelle feste o in cene e pranzi formali. Gloss e rossetti lucidi, in particolare azzurri o viola, saranno preziosi alleati per risolvere parzialmente questo problema. Se ci dovesse capitare, infine, di dover baciare una persona, poi, dovremmo prendere ulteriori accorgimenti per non sfigurare. Una perfetta igiene orale, infatti, renderebbe il momento ancora più coinvolgente.

