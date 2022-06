Tutti i redditi che si producono sono gravati dall’IRPEF Si tratta dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero una imposta diretta e personale. Questo significa che si applica esclusivamente sui redditi del contribuente che non vanno, eventualmente, sommati a quelli familiari. L’IRPEF, si paga solo sui propri redditi e ogni persona è tenuta a pagare la sua imposta. Si tratta, poi, di una tassa progressiva poichè le aliquote applicate sul reddito salgono al salire dei guadagni. Il suo presupposto, in ogni caso, è il possesso di redditi fondiari, di capitale, di lavoro, di impresa e diversi.

Si paga, quindi, su stipendi, redditi da lavoro autonomo ma anche sulle pensioni. In quest’ultimo caso è indifferente che la pensione sia diretta o indiretta: rientrano nella tassazione, infatti, anche le pensioni per i superstiti. Ma anche le vedove e gli eredi possono non pagare la tassazione sulla pensione di reversibilità se fanno una determinata scelta.

Pensione di reversibilità e tassazione

La pensione di reversibilità, infatti, come qualsiasi altro reddito, è imponibile IRPEF. Nella migliore delle ipotesi la tassazione applicata sulle somme percepite è al 23%. Ma questo solo se si percepisce una pensione lorda fino a 1.000 euro lordi al mese. E non si ha altro reddito. In caso contrario la tassazione potrebbe essere anche maggiore.

Se si percepisce la pensione ai superstiti e, allo stesso tempo, si lavora o si ha anche una pensione diretta, si deve considerare il cumulo dei redditi. Le aliquote IRPEF applicate, infatti, variano in base al reddito totale del contribuente e potrebbero essere più alte . Una vedova o un erede, quindi, percepirà la pensione di reversibilità al netto della tassazione.

Anche la vedova e gli eredi possono non pagare l’IRPEF sulla pensione INPS facendo questa semplice scelta

Ma anche chi percepisce la pensione di reversibilità può evitare di pagare l’IRPEF sulle somme che riceve. E questo scegliendo di trasferire all’estero la propria residenza. Ovviamente scegliendo un Paese estero dove la tassazione sia più bassa che in Italia, come ad esempio il Portogallo. O percepire, addirittura, la pensione al lordo senza tassazione, visto che alcuni Paesi non tassano i redditi da pensione.

Scegliere il trasferimento all’estero, quindi, permetterebbe alla vedova non solo di avere un potere di acquisto più alto, ma anche di avere un reddito maggiore. Questo perchè alcuni Paesi esteri hanno un costo della vita minore rispetto all’Italia. E perchè la tassazione sui redditi da pensione può essere più bassa o nulla.

