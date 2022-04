Se decidessimo di visitare anche solo tutti i borghi della Toscana ci vorrebbero mesi. Arrampicati sui colli, o sui poggi, come dicono da queste parti, dominano le vallate dall’alto della loro storia e nobiltà. Borghi etruschi e romani, medievali e rinascimentali. Tutti eccezionali e tutti potenzialmente da scoprire. Per chi ama camminare e non si spaventa per le scalate a piedi e senza macchina, ecco l’idea di oggi della nostra Redazione. Un borgo desolato e con una storia avvincente, ma avvolta nel crimine e nel mistero. Per tutti coloro che non si fanno influenzare dalla cronaca e hanno voglia di una gita diversa dal solito. Ma basta chiacchiere e voliamo sul colle di questo piccolo e incredibile borgo.

Una perla da salvare il prima possibile

Toiano è in provincia di Pisa, non distante dalla famosissima Volterra. Le sue origini sono medievali, testimoniate ancora oggi dai resti di un castello, accessibile per mezzo di un ponte. Immaginiamolo forse come il classico ponte levatoio che serviva alla difesa del castello dalle invasioni nemiche. Non dimentichiamo che queste terre furono per secoli teatro di scontri anche feroci tra i Comuni della Toscana e le successive Signorie. Il paese è disabitato e più volte è stato lanciato un appello pubblico per intervenire e salvarlo.

Non le solite ma meravigliose mete della Toscana ma tra Volterra e Pisa si cela questo borgo misterioso tanto amato dai fotografi

Per la difesa di Toiano intervenne qualche anno fa anche il celebre fotografo italiano Oliviero Toscani. Con una bellissima mostra fotografica, si batté per pubblicizzare e sensibilizzare la situazione di degrado in cui versa Toiano.

Paesaggio mozzafiato

Visitarlo in una bella giornata di sole permette di godere di un paesaggio mozzafiato e di una vista sublime su valli, colline e montagne. Ma, affrontarlo in una giornata di pioggia, magari con tuoni e fulmini, potrebbe essere un’esperienza unica al Mondo. Non le solite ma meravigliose mete della Toscana, ma questo bel paesino, che, però è avvolto anche da un alone negativo per una vicenda criminale accaduta tanti anni fa. Era infatti appena finita la Seconda Guerra Mondiale, quando una ragazza del paese venne trovata assassinata. Grande scalpore in questa piccola comunità, anche perché l’assassino non venne mai trovato e la vicenda rimase avvolta nella tragedia e nel mistero.

Approfondimento

Incoronata dagli italiani come una delle mete mare low cost più convenienti degli ultimi 3 anni mette voglia di vacanze solo dal nome meraviglioso e solare