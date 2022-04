Per viaggiare con pochi soldi serve soprattutto organizzazione. I viaggi organizzati all’ultimo momento non prendono in considerazione troppe variabili.

In primo luogo il mezzo di trasporto: se compriamo all’ultimo dei biglietti di treno o aereo rischiamo di pagare tantissimo.

In secondo luogo l’alloggio: se non prenotiamo per tempo dove andremo a dormire, rischiamo di trovarci a pagare somme anche considerevoli. Ad ogni modo, non tutti conoscono questi trucchi facilissimi per viaggiare senza spendere un capitale.

Se ci spostiamo in auto

Viaggiare con la propria automobile comporta davvero molti vantaggi. In primo luogo, se viaggiamo con la nostra macchina possiamo scegliere con estrema autonomia gli orari dei nostri spostamenti e le varie tappe del viaggio.

Purtroppo, poi, non tutti i luoghi che vorremmo visitare sono raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblici.

Tuttavia, con la nostra automobile dobbiamo fare attenzione ad almeno due cose. In primo luogo, dobbiamo cercare di evitare le strade a pagamento. Certo, le autostrade ci permettono di viaggiare molto più velocemente ma il loro costo, unito a quello della benzina, può incidere sul nostro budget. Inoltre, evitando le autostrade, possiamo trovare dei paesini mozzafiato, come questo in Francia.

Per quanto riguarda il carburante, invece, se scegliamo sempre e solo le strade più piccole, rischiamo di consumarne di più. La guida in autostrada è molto più regolare e ci fa consumare molto meno carburante. Invece, se passiamo nei paesini abbiamo molti semafori, strisce pedonali e altri impedimenti che ci fanno fermare e poi ripartire. Di conseguenza, sarebbe bene alternare un po’ le autostrade e un po’ le strade secondarie per una gestione ottimale del budget.

Non tutti conoscono questi trucchi facilissimi per viaggiare in tutto il Mondo spendendo meno del solito

Sempre per quanto riguarda i viaggi in automobile, è fondamentale scegliere con cura il parcheggio. Se ne troviamo alcuni custoditi ma cari dovremmo ripensarci. Molti parcheggi custoditi hanno delle tariffe giornaliere interessanti, ma se sono troppo cari conviene parcheggiare lontano dai centro città.

Infine, questo trucco vale per tutti i tipi di viaggio. Ricordiamoci che per trovare una sistemazione notturna non ci sono solo gli alberghi. Esistono infatti moltissime soluzioni alternative, come gli ostelli o i dormitori, che propongono cifre molto più basse.

Anche i bed and breakfast sono un’ottima soluzione anche perché spesso sono camere o persino interi appartamenti privati e molto ospitali.

