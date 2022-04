Attenzione a stanchezza, nervosismo e disturbi del sonno perché potrebbero indicare una carenza di 2 minerali preziosi per la salute

Il cancro continua a colpire moltissime persone ogni giorno. Il dato positivo, però, è che negli ultimi anni, anche grazie alla prevenzione, sei pazienti su dieci riescono a sconfiggere la malattia. Il male del secolo, perché il cancro è conosciuto anche con questa espressione, fortunatamente è sempre più curabile, grazie ai progressi della medicina, delle chemioterapie e delle altre moderne tecnologie. I tumori colpiscono ogni anno circa 377mila soggetti fra uomini e donne. Tuttavia, nell’epoca in cui viviamo, siamo sempre più esposti anche ad altre ed importanti problematiche. Lo stress, ad esempio, se prolungato nel tempo, potrebbe portare a conseguenze anche gravi per il nostro organismo. Oltre a rappresentare un fattore di rischio per la depressione, sarebbe anche uno dei tanti fattori di rischio per i disturbi cardiovascolari.

Quasi 9 italiani su 10 soffrono di disturbi legati allo stress e spesso stanchezza, irritabilità ed insonnia sarebbero i tipici campanelli d’allarme di questa patologia. Ma quest’oggi, con gli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa, non parleremo di questo compagno di vita di molte persone, che è appunto lo stress. Perché non è solo lo stress a portare questi disturbi. Per cui attenzione a stanchezza, nervosismo e disturbi del sonno, non è detto che sia stress.

Magnesio e potassio

Il corpo umano è una macchina quasi perfetta che lancia dei segnali da ascoltare quando qualcosa al suo interno inizia a non funzionare come dovrebbe. Come le vitamine, anche i minerali sono preziosi per la nostra salute fisica e mentale. L’organismo ha, infatti, bisogno delle giuste quantità di vitamine e di minerali per funzionare al meglio.

Quindi, quando c’è una carenza di magnesio e potassio non bisogna assolutamente trascurare i segnali che il corpo manda. Tra i sintomi più comuni associati a questo tipo di carenza ci sarebbero, come detto, la stanchezza, l’irritabilità, l’insonnia, la tachicardia, dolori muscolari, vomito e nausea.

Attenzione a stanchezza, nervosismo e disturbi del sonno perché potrebbero indicare una carenza di 2 minerali preziosi per la salute

Tuttavia, poiché gli stessi sintomi correlati ad una carenza di magnesio e potassio potrebbero essere causati da molti altri disturbi, è bene rivolgersi sempre al proprio medico di fiducia. Quest’ultimo prescriverà degli esami del sangue al fine di controllare i valori dei minerali nel plasma. A seconda dei risultati delle analisi, ci si potrà aiutare con l’alimentazione, assumendo cibi ricchi di magnesio e potassio, degli integratori o seguire le altre terapie prescritte dal medico.

Approfondimento

Ansia, stanchezza ricorrente, disturbi del sonno e dolori alle articolazioni possono essere alcuni sintomi della carenza di vitamina D, ecco quando assumerla