I mesi più freddi si stanno avvicinando sempre di più e senza neanche accorgercene arriverà subito l’inverno. Meglio cominciare ad attrezzarsi con un guardaroba adatto a coprirci bene ma senza rinunciare allo stile. Abbiamo già visto come le scarpe di tendenza di quest’anno siano un ritorno dal passato. Infatti, sono questi gli stivali che vanno di moda quest’anno e probabilmente li abbiamo già nella scarpiera.

È il momento di scoprire le tendenze per questo autunno/inverno in fatto di capi d’abbigliamento. Per quanto riguarda i capispalla possiamo sempre affidarci al classico giubbino in pelle per questa mezza stagione. Ma appena arriva il vero freddo invernale ci tocca tirare fuori il cappotto. Possiamo optare per un modello oversize in toni anche pastello che fa sempre tendenza. Oppure rispolverare il trench che avevamo messo da parte nell’armadio, un tocco di eleganza per farci sentire sempre stupende.

Alla moda ma senza soffrire il freddo con questi due capi di tendenza che abbiamo tutte

Per quanto riguarda magliettine e maglioni, libero sfogo alla creatività e ai gusti personali. Possiamo indossare una camicia oversize oppure un gilet stile scolaretta. Ma i capi di tendenza per quest’anno a cui non possiamo proprio rinunciare sono due. La minigonna e le calzamaglie.

Appena sentiamo nominare la minigonna ci viene un po’ da storcere il naso. Come possiamo pensare di indossarla in pieno inverno senza soffrire il freddo? Ebbene, che si scelga un modello in tessuto o anche in pelle, il segreto sono le calzamaglie. Non semplici collant o leggings, proprio le calzamaglie di varie fantasie che si usavano tempo fa.

Il trend di questa stagione è abbinare i colori della minigonna alla calzamaglia. Quindi con una minigonna fucsia fluo dobbiamo indossare delle calzamaglie in tinta, e perché no anche le scarpe. Un look che abbiamo già visto durante le sfilate di Versace o Emilio Pucci. Oppure si può scegliere uno stile più elegante da diva del cinema giocando sui contrasti. Minigonna bianco latte abbinata a calzamaglie nere e magari stivali bianchi in vinile.

Insomma, si può essere alla moda ma senza soffrire il freddo con questi due capi di tendenza che abbiamo tutte. Mescoliamo colori e trame come più ci piace e ci sentiremo come appena uscite da una sfilata di lusso. E il bello di questa tendenza è che non serve assolutamente spendere tanti soldi in nuovi capi d’abbigliamento. Basterà giocare sugli abbinamenti tra tutte le cose che abbiamo nell’armadio. E ricordiamoci sempre di utilizzare qualche accessorio che ci valorizzi nei punti strategici come, ad esempio, la cintura.