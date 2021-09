Al forte sell off di ieri oggi è seguito un movimento di ricopertura. Cosa attendere da ora in poi? Cambia lo scenario descritto ieri? Sgombriamo subito il campo affermando che il rimbalzo odierno non ha cambiato le sorti dei mercati azionari. Infatti non si è formato nessuno swing rialzista e quindi non si è formato nessun movimento di inversione rialzista. Quindi, da questo momento in poi potrebbero tronare le vendite.

Procediamo per gradi e di volta in volta aggiusteremo il tiro.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Alle ore 20:59 della giornata di contrattazione del 29 settembre, abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.357

Eurostoxx Future

4.068

Ftse Mib Future

25.435

S&P 500 Index

4.384,06.

Il frattale annuale proietta ribassi già da diverse settimane

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 24 settembre.



Per il momento e fino a quando non si formerà un’inversione su base settimanale, il ribasso preventivato diventa l’ipotesi prevalente e quindi la strategia di trading seguita sarà al ribasso.

Il rimbalzo odierno non ha cambiato le sorti dei mercati azionari. Ecco i livelli da monitorare

Dax Future

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 15.608.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.162.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 25.930.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.458.

Quale operatività di trading mantenere per giovedì?

Oggi si è formata una inside su quasi tutti i mercati analizzati. Il consiglio è di mantenere short in ottica multidays. Quindi, fino a quando non si assisterà alla formazione di uno swing rialzista saranno possibili da questo momento in poi accelerazioni al ribasso. Come potrebbe presentarsi la giornata di contrattazione di giovedì? Apertura sui massimi e chiusura sui minimi.

Si procederà per step.