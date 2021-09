In ogni armadio di una donna non può mancare un cappotto, più o meno lungo, colorato, tinta unita. Alcuni li abbiamo perché tramandati dalle nostre nonne, altri sono il risultato di acquisti durante sconti e occasioni. Ma quando nasce veramente la moda di questo famoso capo d’abbigliamento?

Vediamo i primi cappotti in Francia, indosso ai nobili e borghesi, intorno al 1700, avevano una forma lunga e solitamente ricamata. Poco dopo diventò anche un accessorio femminile, lo indossavano per andare a cavallo e durante i viaggi.

Rispetto a quello da uomo, il cappotto da donna era più corto, al ginocchio, ma con gli anni si accorciò sempre di più. Ma nel secolo successivo diventa una vera e propria moda, i cappotti lunghi subiscono un’evoluzione e si arricchiscono di dettagli, come pellicce, pizzi e ricami.

Negli anni abbiamo assistito al concepimento di molti modelli, realizzati in vari tessuti e forme, fino a diventare un must della moda più raffinata e sobria.

I cappotti e le giacche autunnali e invernali eleganti e di tendenza per essere stupende

Anche quest’anno bisognerà recuperare un poco di posto nell’armadio, perché non possono mancare queste nuove versioni. Alcuni modelli sono un ritorno al passato rivisitato, altri sono delle vere novità, da acquistare assolutamente. Oltre al nuovo taglio “maxi” semplice, in passerella sfila il cappotto arricchito da frange, con i colori della terra. Molto lunghi, quasi a toccare terra e realizzati in lana o maglia, con frange più o meno sottili.

Il trench, adatto per la stagione autunnale, semplice ma molto elegante e raffinato, non può mancare nel nostro guardaroba. Classico e marrone, ma anche nella versione doppiopetto, in pelle o ecopelle, tinta unita ma anche colorati e bicolore.

Intramontabile il blazer, questa volta semplice e minimale, molto lungo e blu o grigio scuro classico, arricchito al massimo con delle spalline evidenti.

Modelli più appariscenti

Tra i cappotti e le giacche autunnali e invernali eleganti e di tendenza per essere stupende, troviamo anche capi più eccentrici. Collettone e maxi maniche per l’egocentrico cappotto giallo canarino, per look pop che combattono il grigiore autunnale.

Il vintage proposto attraverso le mantelle, rivisitate e ringiovanite, adatte a tutte le età, per outfit più eleganti e per svolgere le attività quotidiane. Indossare questo antico capo darà personalità al proprio stile, anche con una semplice tuta sportiva e scarpe da tennis.

Non mancheranno, per la stagione invernale, le giacche con taglio standard in pelle o ecopelle, nella versione nera, bicolore o dalle tinte sgargianti. Se invece non soffriamo particolarmente il freddo, per le mattine più temperate, rispolveriamo i vecchi gilet, impermeabili o trapuntati.

