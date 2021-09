Fare colazione la mattina è importante perché ci permette di attivare il metabolismo e di fare in modo che il nostro organismo possa far fronte a tutte le funzioni che deve adempiere. Per cominciare la mattinata con il pieno di energia molti fanno colazione con latte, biscotti o brioche, altri con cereali, latte o yogurt. Vedremo quindi quali sono i cereali più salutari da mangiare a colazione o a merenda secondo un’indagine. Fare una buona colazione è importante, ma è altrettanto basilare acquistare i prodotti giusti. Nel caso dei cereali esiste una vasta opportunità di scelta del prodotto migliore.

Sono questi i cereali più salutari da mangiare a colazione o a merenda secondo un’indagine

Un aiuto nella scelta dei cereali più salutari è offerto dall’associazione Altroconsumo, che ha analizzato e suddiviso i cereali dividendoli in: classici, golosi, fitness e muesli.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

I cereali classici

Appartengono ai cereali classici tutti quelli composti da pochi prodotti e molto semplici come: fiocchi di mais, fiocchi d’avena, e riso soffiato.

Ai prodotti elencati viene aggiunto zucchero, sale e a volte vitamine e minerali.

Uno sguardo importante va rivolto alla quantità di zucchero indicata sulla confezione, e alla scelta del cereale.

I cereali a base di riso soffiato sono più calorici e hanno un minor contenuto di fibre, rispetto a quelli in fiocchi.

Secondo Altroconsumo, i migliori tra i cereali classici sono i fiocchi d’avena Carrefour e i corn Flackes senza glutine Esselunga.

I cereali golosi

I cereali golosi, spesso ripieni di creme, sono quelli che contengono più zuccheri e calorie, e tra questi i ripieni sono i meno salutari perché hanno molti ingredienti, tra cui gli oli vegetali dal grande contenuto di grassi. Per Altroconsumo i migliori tra i cereali golosi sono quelli al cacao, come i classici Nesquik e le stelline e palline al cacao Bio Crescendo Coop.

I cereali fitness

I cereali fitness sono integrali e contengono zucchero, ma non oli e grassi aggiunti. Altroconsumo consiglia di acquistare gli Sticks Fibrette di crusca Tre Mulini e i bastoncini con crusca di frumento Piacersi Conad. I cereali a base di crusca contengono la percentuale più alta di fibra e sono poco calorici. Ecco invece il resto dei migliori cereali fitness da mangiare per colazione secondo l’indagine.

I muesli

Sono i cereali a base di fiocchi d’avena, con frutta e cioccolato o con frutta secca. In molti c’è una grossa percentuale di zucchero.

Altroconsumo suggerisce di consumare quelli alla frutta vivi verde Coop, quelli biologici con marchio Jordans e il muesli con farro, mela e soia croccante della Colfiorito.