Decorare uno spazio verde, che sia giardino, terrazzo o balcone non è sempre semplice. I mobili da esterno sono costosi, soprattutto se decidiamo di acquistare quelli di buona qualità. Tavolini in ferro battuto, sedie in legno decorato o cuscini impermeabili che resistono alle intemperie. Quindi, quando si tratta di arredare questo spazio che vorremmo utilizzare più spesso, ecco che non sappiamo che fare.

L’arte del riciclo, però, può esserci davvero di grande aiuto, molto più di quanto crediamo. Negli ultimi anni abbiamo visto una crescita incredibile in questa pratica che unisce creatività e sostenibilità. L’arte del riciclo non è solo un modo per aiutare l’ambiente, ma anche per evitare gli sprechi e risparmiare. Ecco quindi che vecchie damigiane, ombrelli, tavolini o bancali danno vita a oggetti unici e rinnovati.

Al posto di tavolini e fioriere ricicliamo una botte vecchia in modo creativo per abbellire un angolo giardino

Con un vecchio bancale in pallet, ad esempio, si può creare praticamente di tutto. Non solo fioriere e divanetti, ma anche utilizzare i listelli per ricoprire pareti spoglie o realizzare delle testiere per i letti davvero uniche e originale.

Lo stesso si può fare con delle vecchie botti che abbiamo in cantina o troviamo ai mercatini dell’usato. Ormai troppo rovinate per usarle come contenitore per la fermentazione del vino, possono avere una seconda vita.

Le vecchie botti di legno possono diventare dei fantastici vasi da giardino in cui sistemare piantine di ogni genere. Quelle più piccole e resistenti, poi, possono tranquillamente essere usate come sgabelli o piccoli tavolini. Con quelle più grandi, però, possiamo realizzare mobili di ogni genere, anche un mobile bar.

Basta un po’ di legno ed ecco un angolo bar fai da te

Questa idea creativa non è solo incredibilmente decorativa ma anche davvero pratica. Non serve altro che una sega, per creare un foro nella parte centrale della botte, e una piccola mensola.

Volendo, possiamo addirittura creare uno sportello, applicando un paio di cerniere reperibili in qualsiasi ferramenta. Tagliamo la sezione dopo aver preso le misure, procuriamoci un disco di legno e installiamo delle staffe reggimensola con delle viti resistenti all’interno della botte.

Ecco fatto, avremo un pratico mobile bar da giardino che si ingloba perfettamente nell’arredamento rustico. Sul fondo posizioniamo le bottiglie, sulla mensola i bicchieri e tutto l’occorrente e siamo pronti per l’aperitivo in giardino. Quindi, al posto di tavolini e fioriere ricicliamo una botte con questa idea furba e originale. Così non dovremo più preoccuparci di non avere spazio per creare i nostri famosissimi cocktail.

Completiamo l’angolo con qualche seduta creata da pallet riciclato e qualche cuscino. Se poi vogliamo davvero fare un figurone e goderci il più possibile questo spazio, installiamo un pergolato. Molto più elegante e raffinato del solito gazebo, lascerà tutti gli ospiti senza parole.

Approfondimento

3 soluzioni eleganti e pratiche per coprire il bellissimo pergolato che ci invidieranno tutti i vicini