Già il tempo a disposizione per cucinare non è mai abbastanza, soprattutto a ora di pranzo, aggiungiamoci, poi, la scarsa voglia di metterci ai fornelli quando le temperature iniziano ad alzarsi. Praticamente, ci riduciamo a preparare sempre le solite 4 ricette e a mangiarle a rotazione.

Alterniamo l’insalata di riso a quella di patate, più la caprese e un pesce a scelta in umido da mangiare freddo. Sicuramente queste ricette sono buonissime, ma dopo un po’ ci stufiamo di mangiare sempre le stesse cose. Oggi, perciò, vedremo proprio una ricetta veloce da preparare ma davvero carica di gusto e leggerezza. Un piatto da godersi da soli o in compagnia che ci farà fare anche un figurone.

Invece delle tradizionali insalate di riso e di patate, in estate cuciniamo questo saporitissimo salmone al forno pronto in 20 minuti

Vediamo, quindi, come preparare questo gustoso filetto di salmone al forno in pochi minuti. Il pesce è un alimento molto versatile con cui realizzare ricette originali e gustose. Anche un classico nasello può diventare più prelibato se lo trasformiamo in croccantissime polpettine.

Ingredienti per 2 persone

500 g di filetto di salmone;

100 g di mais precotto;

1 spicchio d’aglio;

½ peperone rosso;

1 peperoncino;

1 porro;

10 g di zenzero fresco;

timo;

30 ml circa di vino bianco;

1 cucchiaino di miele;

olio EVO;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Tagliamo il peperone a cubetti e facciamo lo stesso con il porro, dopo aver eliminato le foglie più esterne. Peliamo e grattugiamo lo zenzero anche usando un coltello a lama seghettata. Versiamo un po’ di olio in una padella e aggiungiamo il peperone, il porro, lo zenzero e il mais. Lasciamo rosolare a fiamma bassa per circa 5 minuti, saliamo, pepiamo e mettiamo da parte.

Ora tritiamo l’aglio, il peperoncino e il timo e mettiamoli in una ciotola. Versiamoci il miele, il vino, sale, pepe e abbondante olio EVO. Abbiamo creato così una glassatura semplicissima ma davvero gustosa.

Passiamo quindi al filetto, eliminiamo le lische ma lasciamo la pelle. Facciamo un’incisione laterale creando una tasca che farciremo con il mix di mais e verdure. Aiutiamoci con un cucchiaio per arrivare fino in fondo alla tasca e riempirlo in modo omogeneo.

Foderiamo una pirofila con uno strato di carta d’alluminio e uno di carta da forno. Adagiamoci il filetto ripieno e spennelliamolo con la glassatura. Copriamolo con un altro foglio di carta da forno creando un cartoccio e inforniamo a 180°C per 20 minuti. Appena sfornato, attendiamo 5 minuti, apriamo il cartoccio e serviamo accompagnato da verdure saltate o un’insalata.

Quindi, invece delle tradizionali insalate di riso e di patate, proviamo questa ricetta davvero golosa. Questo piatto si può anche cucinare nella friggitrice ad aria. Impostiamo la stessa temperatura, ma diminuiamo i tempi di circa 5 minuti. Se considerata come un fornetto che si riscalda velocemente, la friggitrice ad aria è un valido sostituto per molte ricette.

