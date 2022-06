Il giardino d’estate è un tripudio di fiori colorati e di profumi che si sprigionano nell’aria. Le piante non solo trasmettono allegria, ma prenderci cura di loro potrebbe anche aiutare la nostra salute. Vederle crescere e sporcarsi le mani con la terra sarebbe una buona terapia per allontanare lo stress e i pensieri negativi della giornata. Inoltre, rilassarsi e accogliere amici e parenti in un giardino ordinato e curato è sempre una bella soddisfazione.

Non tutti, però, hanno il tempo o le conoscenze necessarie per prendersi cura delle piante. Ma se non abbiamo il pollice verde, possiamo coltivare dei piccoli arbusti che resistono alle varie intemperie e che sono molto resistenti.

Non lasciamoci scappare questa pianta perenne dai fiori giganti, appariscenti e vigorosi che decora perfettamente giardini e balconi

Nei giardini degli italiani, spesso si coltivano le ortensie che con la loro eleganza abbelliscono tutti gli spazi esterni. Non dimentichiamo, poi, le rose, dal profumo delicato, e le piante rampicanti, che decorano i pergolati e i muri in cattivo stato.

Oggi, tuttavia, noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di una pianta molto particolare che prende il nome di Hibiscus moscheutos. Un’erbacea perenne originaria del Continente Asiatico e Americano che possiede dei fusti eretti ricoperti da una leggera peluria e delle foglie ovali o allungate.

I suoi bellissimi fiori sono di grandi dimensioni, molto appariscenti e hanno una forma ad imbuto. Il colore varia dal bianco al rosa molto delicato.

Qualche consiglio su come coltivarla

L’Hibiscus moscheutos è una pianta che necessita di molto sole e che non sopporta gli inverni rigidi. Durante la stagione fredda, dunque, proteggiamo le radici della pianta con la pacciamatura. Poniamo sul terreno delle foglie secche oppure dei pezzi di corteggia.

Parliamo di un vegetale che si sviluppa prevalentemente in prossimità dei corsi di acqua e di conseguenza ama i terreni umidi ma non molto bagnati. Se coltivato in vaso, l’Hibiscus moscheutos necessita di innaffiature abbondanti e giornaliere.

Per favorire una crescita della pianta sana e rigogliosa è necessario eliminare i fiori secchi e i rami malati. Infatti, l’Hibiscus moscheutos potrebbe essere attaccata da vari afidi e parassiti. Per risolvere il problema potremmo intervenire con dei pesticidi chimici. Potremmo anche preparare dei macerati fai da te in casa, molto facili da realizzare e soprattutto utili.

Dunque, non lasciamoci scappare questa pianta perenne dalla bellezza mozzafiato.

