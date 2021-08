Giardino e terrazzo sono due dei posti ideali per passare una bella serata con gli amici. Ma anche per rilassarsi dopo pranzo o dopo cena godendosi il meritato riposo dopo una giornata di lavoro. Soprattutto in estate con il caldo afoso che ci affligge avere un po’ di ombra è fondamentale.

Ma come ripararsi al meglio da sole e intemperie? Non tutti sanno infatti quale copertura scegliere per i pergolati, magnifiche strutture che rendono splendido il nostro giardino. Quando si ha un gazebo è sicuramente più semplice, basterà usare il telo in dotazione. Quando si tratta di un pergolato invece le soluzioni sono diverse in base ai gusti e alle esigenze.

Pergolato in legno o policarbonato

Il materiale del pergolato è un aspetto da considerare. Il policarbonato è un materiale estremamente leggero e resistente ma soprattutto economico. Ideale per chi non vuole spendere molto ma avere un elemento di design invidiabile. Quello in legno è sicuramente più costoso, ma niente batte la bellezza di questa struttura. Ben salda, resiste bene al maltempo e se si rovina si può ristrutturare facilmente.

3 soluzioni eleganti e pratiche per coprire il bellissimo pergolato che ci invidieranno tutti i vicini

Vediamo ora i vari tipi di copertura. Se vogliamo creare un ambiente più particolare la scelta giusta è una copertura in bambù. Ci sentiremo subito catapultati in una zona esotica con un drink in mano. Possiamo scegliere canne più strette e piccole oppure tronchetti più spessi.

Telo di tessuto idrorepellente

Se ne trovano di vari colori e in diverse fantasie. Si può optare per un telo unico da far passare tra le travi oppure le fasce. Ripara bene dal sole e fa scivolare via l’acqua in caso di pioggia. Se vogliamo un effetto elegante e di lusso scegliamo le fasce. L’effetto dell’intreccio con queste onde è davvero stupendo.

Per finire il plexiglass

Materiale molto flessibile che ripara non ostruendo la visuale. Protegge dai raggi UV e dà l’effetto vetro. Ma per un pergolato in legno non è proprio l’ideale. Meglio installarlo su una struttura in policarbonato.

Ecco quindi 3 soluzioni eleganti e pratiche per coprire il bellissimo pergolato che ci invidieranno tutti i vicini. Scegliamo quella che fa più al caso nostro per rendere stupendo il nostro giardino o terrazzo. Se pioggia e vento hanno rovinato il legno del nostro pergolato basterà riverniciarlo per farlo tornare come nuovo.

