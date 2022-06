Se nei nostri appartamenti non siamo muniti di cantine, garage o soppalchi, organizzare gli spazi è fondamentale. Questo, perché l’unico luogo dove possiamo riporre le nostre cose è l’armadio. Qui, dovremo inserire i capi invernali, quelli estivi, i cappotti, i piumini e anche tutte le coperte, che sicuramente occupano molto spazio.

Uno dei modi migliori per non appesantire troppo il nostro guardaroba è possedere un letto con un cassettone o più cassettoni. Sarà, infatti, possibile inserire tutto ciò che non utilizziamo per un lungo periodo. Come ad esempio può essere il piumone oppure le coperte di lana. Ma il problema dello spazio non riguarda solo i tessuti per la casa, ma anche il mondo dell’abbigliamento.

I capi invernali occupano sicuramente moltissimo spazio e, se viviamo in una famiglia numerosa, ogni componente avrà un proprio guardaroba invernale. Insomma, alla fine della storia saremo sommersi da vestiti caldi e voluminosi. Per avere però una casa sempre ordinata è importante seguire le regola delle 5S, un metodo semplicissimo per avere ogni spazio perfetto.

Bisogna organizzare l’armadio

Ma come possiamo organizzare il nostro guardaroba? Ciò che è fondamentale è piegare tutto estremamente bene. Ci sono delle tecniche che permettono di trasformare un capo voluminoso in piccolissimo.

Nel caso in cui non fosse abbastanza allora possiamo acquistare i sacchetti sottovuoto per vestiti. Ma prima di acquistare nuovi oggetti vediamo se piegando bene le cose riusciamo a ottenere dello spazio in più in casa.

Guardaroba troppo piccolo a casa, ecco come possiamo piegare i piumini invernali e guadagnare spazio

Se il nostro guardaroba in casa è molto piccolo, o se teniamo i piumini nel cassettone del letto, per ottimizzare gli spazi sarà necessario piegarli in uno specifico modo. Vediamo allora in che modo possiamo piegare i nostri piumini invernali per avere più spazio nell’armadio.

La prima cosa da fare sarà stendere la giacca piumino sul letto con la cerniera chiusa rivolta verso l’alto. Ora prendiamo la manica destra e pieghiamola perpendicolare alla cerniera. Facciamo la stessa cosa la manica sinistra che si andrà a posizionare sulla destra.

Quindi, afferriamo le due estremità finali del piumino e rigiriamolo su se stesso percorrendo tutta la lunghezza, portando la parte interna del piumino all’esterno. Infiliamo il cappuccio, se presente, nel piumino ed ecco che abbiamo piegato la giacca invernale. Un metodo molto semplice che trasformerà il capo in un piccolo rettangolo.

Ripetiamo l’azione per tutti i piumini che abbiamo in casa e poi sistemiamoli in fila nell’armadio. Con un guardaroba troppo piccolo a casa, ecco come possiamo piegare i nostri piumini ottimizzando gli spazi della casa.

