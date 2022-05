Odiati da tutti, gli scarafaggi sono tra gli insetti che tornano a farsi vedere in primavera, ma non sono i soli. Con l’aumento delle temperature e dell’umidità, proprio in queste settimane alcuni animali come zanzare, formiche e vespe sono molto attivi. La naturale conseguenza è il fatto che li vediamo più spesso ed averli per casa o nelle nostre aree esterne è tutt’altro che piacevole. In commercio possiamo trovare moltissimi prodotti utili a liberarci degli insetti. Tuttavia, esporre spesso noi, la nostra famiglia e gli animali domestici a prodotti chimici è un’idea che non piace a tanti. Ecco perché cerchiamo di ricorrere a soluzioni naturali quando possibile, potendo anche risparmiare dei soldi. Molti insetti sono sensibili ad alcuni tipi di odore e possiamo cercare di sfruttare questa caratteristica per allontanarli facilmente.

Al posto del sapone di Marsiglia, per allontanare gli scarafaggi facilmente usiamo questo rimedio naturale utile anche contro le zanzare

Per cacciare via gli scarafaggi molti di noi usano il sapone di Marsiglia. Oltre a sbiancare il bucato, questo prodotto possiede moltissimi usi alternativi. Essendo un prezioso alleato nelle faccende domestiche e avendo un profumo gradevole, molte persone lo usano anche per cacciare gli scarafaggi. Con questo articolo invece vogliamo suggerire un modo utile non solo a tenere lontani gli scarafaggi dalle nostre case, ma anche contro le zanzare.

Se non sappiamo come liberarci da questi animali che tormentano i nostri momenti migliori, possiamo usare 3 ingredienti naturali. Il primo è il limone. Questo prodotto possiede un profumo molto intenso e possiamo usarlo come repellente. Dopodiché, ci servirà del rosmarino oppure il suo olio essenziale. E infine, il tanaceto. Questa pianta dai fiori gialli possiede un odore forte ed è perfetta per allontanare scarafaggi e formiche. Le piante sono nostri alleati formidabili ed alcune sono capaci di allontanare diversi tipi di animali.

Come fare

Al posto del sapone di Marsiglia, per allontanare questi insetti possiamo agire in diversi modi. Per preparare questo repellente, spremiamo il succo di 2 limoni e mettiamovi in ammollo per qualche ora un paio di rametti di rosmarino. In questo modo, il rosmarino rilascerà nel limone il suo aroma. Infine, aggiungiamo qualche goccia di olio essenziale di tanaceto. Possiamo trovare questo olio essenziale in erboristeria o nei negozi online a pochi euro. Versiamo questa soluzione in una bottiglia dotata di spruzzino e vaporizziamola nelle zone a rischio. Quando ci troviamo sul balcone o sul terrazzo, usare questo prodotto ci aiuterà a tenere lontane anche le zanzare in modo da trascorrere serate tranquille.

Consiglio

Se non vogliamo acquistare l’olio essenziale di tanaceto, possiamo preparare un decotto usando fiori e foglie di questa pianta. Dopo mezz’ora in infusione, potremo filtrare il decotto ed aggiungerne mezzo bicchiere al repellente naturale a base di limone e rosmarino.

Approfondimento

Pochi sanno che per eliminare scarafaggi e formiche in un attimo basta un semplicissimo trucchetto