Gli insetti sono un vero e proprio tormento. Soprattutto durante la bella stagione, spesso ci ritroviamo a lottare per cacciarli via.

È proprio quando le temperature sono ancora piuttosto calde che la maggior parte degli insetti cerca di entrare nelle nostre case.

Per quanto amiamo la natura e gli animali, trovare insetti come formiche e scarafaggi in casa non è affatto piacevole.

Per questo motivo cerchiamo di allontanarli in ogni modo ed oggi vogliamo suggerire un rimedio efficace e naturale. Pochi sanno che per eliminare scarafaggi e formiche in un attimo basta un semplicissimo trucchetto.

Le nostre dispense spesso nascondono dei veri tesori. Usando metodi naturali non sarà necessario acquistare costosi prodotti chimici o pesticidi che potrebbero nuocere alla nostra salute.

Abbiamo già affrontato il problema degli insetti in casa. In un precedente articolo, abbiamo spiegato che pochi li usano ma questi sono i 3 rimedi naturali migliori per allontanare le cimici.

Oggi spieghiamo invece come tenere lontani scarafaggi e formiche in un modo davvero semplice ed economico.

Se non riusciamo a liberarci di scarafaggi e formiche tutto quello che dobbiamo fare è unire del burro di arachidi e del borace.

Per farlo, procuriamoci un piatto usa e getta oppure un recipiente che non usiamo più. Mettiamoci sopra un cucchiaio di burro di arachidi ed allarghiamolo un po’ sulla superficie usando il cucchiaio. A questo punto, uniamo un cucchiaio abbondante di borace al burro di arachidi. Mescoliamo per bene questi 2 ingredienti finché saranno completamente amalgamati.

Con l’aiuto di una palettina, preleviamo parte di questo composto e mettiamolo dentro il tappo di una bottiglia di plastica. Riempiamolo per bene e posizioniamolo nei punti strategici della casa.

Consigli

Consigliamo di mettere l’esca appena preparata in luoghi sicuri in cui siamo certi che animali domestici o bambini non possano arrivare. Ad esempio, un luogo perfetto per questa esca è dietro i mobili.

Non dovremo attendere a lungo per vedere i risultati. Gli scarafaggi e le formiche verranno attirate dal profumo del burro di arachidi e correranno a cercarlo. Una volta raggiunta l’esca, il borace li eliminerà. A questo proposito, abbiamo svelato anche che pochi sanno come eliminare gli scarafaggi velocemente e a costo zero con questi 3 infallibili trucchetti.

Ricordiamo, inoltre, che gli insetti e in particolare formiche e scarafaggi sono attirate da profumi dolci e resti di cibo. Pertanto, la prima regola per tenere questi insetti lontani dalle nostre case è senza dubbio mantenere puliti gli ambienti.

Questo semplice accorgimento potrebbe aiutarci molto. Quindi eliminiamo dai pavimenti eventuali briciole, sostanze appiccicose e residui di cibo che possano attirarli.