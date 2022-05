Ci sono diverse specie di gerani con cui possiamo abbellire le ringhiere dei balconi. Il geranio parigino è uno di quelli che più si presta ad adornare i balconi con eleganza per via delle dimensioni ridotte. Se trattata nella maniera giusta, questa pianta può dare tante soddisfazioni e regale fioriture spettacolari e molto ricche.

Ci sono, però, delle accortezze da tenere in considerazione per evitare delusioni o avvizzimenti prematuri. Innanzitutto, la quantità di luce deve essere quella giusta. Quelle interne non sono abbastanza forti mentre la luce del sole è troppo intensa.

La posizione migliore è quella con un’ombra appena accennata, senza che ci siano sbalzi o cambiamenti repentini che potrebbero far morire i fiori. Anche le correnti d’aria devono essere minime. I gerani non amano l’eccessiva ventilazione e dovrebbero stare al riparo nei pressi di un muro dove l’aria non sia né troppo forte né troppo fredda.

Umido nemico

Per avere gerani parigini in salute è necessario che la pianta passi dal vaso con cui l’abbiamo acquistata in negozio a un vaso più grande. Le radici devono poter crescere e lo devono fare in una quantità di terriccio maggiore. Più la pianta cresce e più grande deve essere il vaso, fino al raggiungimento della grandezza massima. I gerani parigini sono molto amati per l’eleganza con cui avvolgono le pareti e ricadono da tralici e ringhiere e per i colori variegati con cui rallegrano gli spazi aperti.

Dobbiamo, però, fare attenzione alle innaffiature e alla concimazione. Le regole non sono tante. Il terriccio solitamente rimane asciutto in superfice mentre l’umido a contatto con le radici può trattenersi per più tempo e fare danni. L’impianto radicale deve essere protetto da muffe e funghi. Inserendo una stecca di legno, possiamo capire se la parte più profonda è asciutta e se è necessario innaffiare.

Per avere gerani parigini che pullulano di fiori e ringhiere dei balconi lussureggianti affidiamoci ai fertilizzanti che troviamo in cucina

Per fare in modo che la fioritura sia prolifica e che le piante durino a lungo, possiamo utilizzare due ingredienti che troviamo facilmente in cucina. Sono il lievito di birra e le bucce delle banane. Con il lievito di birra possiamo preparare un fertilizzante liquido sciogliendone 2 cucchiaini in 10 litri di acqua e ottenendo un prodotto per la nebulizzazione. Le bucce delle banane sono un compost ideale perché danno il giusto apporto di potassio al terriccio.

Parlando di lievito di birra, non possiamo trascurare gli effetti che la birra ha nella cura dei gerani. Basta versarne una quantità limitata in un batufolo di cotone e tamponare le foglie per ottenere gerani splendenti. Le ringhiere dei balconi assomiglieranno a quelle delle più colorate città del centro Europa grazie a queste piante meravigliose che non deludono mai.

