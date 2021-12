Al posto dei leggings spopolano questi pantaloni adatti alle over 50 perfetti per slanciare la figura anche senza tacchi

Con l’arrivo dell’inverno jeans e pantaloni di tutti i tipi diventano un capo d’abbigliamento da tirare fuori dal guardaroba.

Caldi e comodi si tratta di capi perfetti per ripararsi dal freddo mantenendo un certo stile, dal lavoro al tempo libero. Con questi jeans non rischieremo di cadere in quegli orrendi errori di stile che rovinano qualsiasi look.

Tra i jeans o pantaloni quelli ottimi da utilizzare al lavoro ma anche per una serata sono quelli larghi.

Si tratta di pantaloni perfetti per valorizzare tutte le figure, dai fisici “rettangolo” sino alle più curvy. Inoltre, sono sfruttabili in mille abbinamenti diversi tra loro, sarà sufficiente scegliere una camicia o un top a seconda dell’occasione.

Ma ecco come abbinare i jeans e i pantaloni a gamba larga per non sfigurare ma essere sempre impeccabili. Inoltre è uno dei jeans capace, più di altri di slanciare qualsiasi figura. Per questo motivo è consigliato alle donne basse ma anche a quelle alte. L’effetto ottico permetterà di guadagnare qualche centimetro in più anche senza utilizzare i tacchi.

Questo tipo di pantalone sarà perfetto in qualsiasi stagione, dall’estate all’inverno passando per autunno e primavera.

Nei periodi più freddi potranno essere indossati sopra ad un paio di collant o di calze al ginocchio in lana.

Questo permetterà di patire meno il freddo nel caso in cui si fosse particolarmente freddolosi.

Per quanto riguarda le calzature sono ottimi abbinati con tutte le tipologie, dalle décolleté alle sneakers.

Per il lavoro si potranno indossare con delle scarpe con tacco medio o degli stivaletti, anche texani.

La parte superiore del corpo si potrà avvolgere in un caldo maglione in lana o una blusa.

Durante il periodo estivo, ovviamente, il maglione potrà essere tranquillamente sostituito con una semplice t-shirt, anche bianca.

Il capospalla perfetto su questa tipologia di pantaloni è un cappotto lungo, dal nero al cammello. Una alternativa si potranno utilizzare anche piumini di dimensioni generose o cappotti al ginocchio.

Il tutto dipenderà dallo stile che si vuole adottare e dal quanto si vogliono rispettare le proporzioni.

Per acquistare questo tipo di pantaloni sarà sufficiente guardarsi attorno, dalle catene di fast fashion all’alta moda sono stati proposti ovunque.

Il modello sarà il medesimo ma ognuno varierà a seconda dei gusti, da quelli sfrangiati a quelli con gli strappi passando per gli strass.

Ecco, quindi, perché al posto dei leggings spopolano questi pantaloni adatti alle over 50 perfetti per slanciare la figura anche senza tacchi.

