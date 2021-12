Non solo vestiti e gonne per essere eleganti ma anche questi 2 capi insospettabili che abbiamo nell’armadio

L’inverno è ormai arrivato e con la stagione fredda la necessità di coprirsi per proteggersi dai malanni di stagione.

Spesso riuscire a mantenere un certo stile nonostante piumini e maglioni abbondanti potrebbe risultare difficile.

Ma prima di farsi prendere dal panico si consiglia al Lettore di provare questa combo incredibile perfetta anche per l’inverno.

Si sta scrivendo di un abbinamento imbattibile composto da jeans wilde leg e camicia bianca oversize.

Un look semplice ma d’effetto che soddisferà qualsiasi gusto con un occhio alla comodità.

Da un lato i jeans, capo versatile per eccellenza perfetto per il tempo libero ma anche per l’ufficio. Dall’altra, invece, la camicia che pur nascendo come capo formale si presta ad essere utilizzata anche in maniera più easy.

Inoltre, il fattore positivo di questa combinazione è il fatto che non bisognerà acquistare nulla. Tutto è già nel nostro armadio, un jeans dalla gamba larga e una camicia e saremo pronti per uscire di casa.

Potranno essere scelti jeans di diverse tipologie, dai jeans skinny a quelli larghi passando per i baggy.

La stessa cosa varrà per la camicia, perfetta più larga su jeans skinny e meno abbondante su jeans a gamba larga.

Sopra alla camicia si potrà indossare un blazer o un gilet oltre, ovviamente, al cappotto.

Un look che può essere tranquillamente trasformato in look da sera cambiando le calzature. Ai piedi ankle boots, stivali o sneakers. Le più sportive, o freddolose, potranno anche indossare gli UGG o MOU, scarpe morbidissime e calde tornate prepotentemente alla ribalta in questa stagione.

Se non si è altissime si consiglia di abbinare i jeans, soprattutto quelli a gamba larga con delle scarpe platform o dei tacchi. Questo, oltre a slanciare la figura eviterà ai jeans di strisciare sull’asfalto raccogliendo sporcizia e batteri.

Un look che riuscirà a soddisfare le persone di qualsiasi età, dalle giovanissime fino alle più mature.

Per essere di classe, infatti, basta davvero poco e non è necessario spendere un patrimonio. Nel nostro armadio, la maggior parte delle volte c’è già tutto quello che serve per fare un figurone con colleghi e amici. Ecco perché non solo vestiti e gonne per essere eleganti ma anche questi 2 capi insospettabili che abbiamo nell’armadio.