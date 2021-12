Manca pochissimo tempo per accedere ai super sconti natalizi sui treni Italo e Trenitalia, cui Frecce, Intercity e Eurocity. Entrambe le promozioni scadono lunedì 20 dicembre 2021, ma cambiano orari e codici sconto, così come la disponibilità.

Se siamo interessati, facciamo in fretta e chiudiamo il Natale col botto con i super sconti sui treni Italo e Frecciarossa. Un weekend fuori, un’occasione per rivedere parenti lontani o semplicemente un’opportunità di risparmio per viaggi da organizzare per i prossimi mesi. Magari aggiungendo nuove tappe con un biglietto aereo, approfittando della tariffa Giovani di ITA Airways. Ecco a tal proposito “Le offerte scontatissime per voli ITA Airways non presenti sul sito online”.

Chiudiamo il Natale col botto con i super sconti sui treni Italo e Frecciarossa

Italo Treno offre il -30% di sconto per viaggi a partire dal 21 Dicembre e per oltre 600.000 posti in ambiente Smart e Prima. Per approfittare della vantaggiosa promozione inseriamo il codice promo “ALBERO” in fase di ricerca. Fatto ciò, per i biglietti con ancora posti in promozione disponibili potremo visualizzare le tariffe eXtra e Low Cost.

Sconto del 30% fino a lunedì su tutti i treni nazionali Trenitalia, ovvero Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte e Eurocity. Attivo solo per la tariffa Super Economy inserendo il codice “WINTER22” in fase di acquisto del biglietto.

Come inserire il codice sconto

Non è di certo la prima volta che sia Italo che Trenitalia propongono il 30% di sconto. In precedenti articoli, oltre ad illustrare l’offerta relativa, abbiamo realizzato una mini guida su come inserire il codice promo, procedimento non sempre immediato. Per conoscere come fare suggeriamo la lettura dei 2 articoli di seguito. Per Italo consultiamo l’ultimo paragrafo in “Ultima chiamata per approfittare di questo imperdibile codice promo sui treni Italo”. Invece, per Trenitalia, sempre ultima sezione dell’articolo, ”Finiscono lunedì le offerte Trenitalia per treni Frecciarossa scontatissimi con questo codice sconto poco conosciuto”.

Sconti di Natale anche sui voli

La nuova compagnia di bandiera ITA Airways approfitta del periodo natalizio per annunciare uno sconto del 25% su tutte le tratte. Il codice promo relativo, da inserire in fase di prenotazione, è “REGALO25”, con scadenza fissata per il 20 Dicembre. Il periodo di viaggio per il quale è possibile approfittare dell’offerta va dal 10 gennaio 2022 al 31 marzo dello stesso anno. Ricordiamo che il cambio volo è gratuito.