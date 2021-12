Si avvicina il periodo natalizio e allora tutti a cercare un outfit da indossare per essere eleganti con un non so che di casual. Per una cena a due o per il classico incontro in famiglia bisogna rivoluzionare la voglia di vivere la festa. Allora ecco cosa indossare durante le feste natalizie per apparire belle ed eleganti con un tocco casual da far invidia a tutti.

Il giorno di Natale, la fine dell’anno con il veglione di San Silvestro e il Capodanno sono i momenti top delle feste oramai prossime. Saper scegliere gli abiti adatti, un giusto abbinamento nel vestirsi e senza strafare, potrebbe anche essere una tentazione. Tuttavia vediamo quali combinazioni potrebbero andare bene per questo Natale, considerando anche i colori che andranno di moda.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il maglione

Il pullover è un classico, amato dalle ragazze e dai ragazzi, ma anche dagli adulti. Per queste feste potrebbero indossare un simpatico maglione natalizio stile norvegese. Sicuramente insieme ad un jeans, ma non strappato, perché a Natale potrebbe stonare un po’ questo abbinamento che si presta meglio con altri accostamenti.

Anche il dolcevita stile anni 70 insieme ad altri capi è ritornato di moda. Per le feste, perché non scegliere un bel rosso bordeaux, oppure un bianco neve o un classico nero?

Per le giovani donne un must potrebbe essere un super simpatico maglione rosso natalizio, tra l’elegante e il comodo, perché non sopra un jeans. Anche al posto del rosso, un fondo nero sempre con decorazioni natalizie, da abbinare con un pantalone nero lucido.

Per un outfit un po’ più glamour

Al posto del pantalone potremmo indossare anche una gonna corta dal colore nero e le immancabili decorazioni bianche, come fiocchi di neve. Oppure una gonna più lunga a fondo nero e con decorazioni geometriche sempre sulle variazioni di bianco.

Particolarmente attraenti sono le gonne di paillettes, soprattutto per un incontro a due oppure una festa insieme. Meno indicate per un classico incontro di famiglia.

Ecco cosa indossare durante le feste natalizie per apparire belle ed eleganti con un tocco casual da far invidia a tutti

Quest’anno va poi di moda il look metallizzato, non solo col make up che scolpisce il viso. Una gonna dorata o un abito color bronzo, dalle tonalità calde e seducenti, si può sempre provare.

Si potrebbe osare di più con una minigonna nera, giacca in doppiopetto rossa con sottogiaccia nera e stivali alti neri.

Riscopriamo il pantalone

Per il pantalone, oltre al casual jeans, si potrebbe optare per un taglio a sigaretta molto stiloso e classico. Su di esso una blusa o un dolcevita. Ma anche il vestito farà una grande figura sia un casual che scende sul ginocchio, sia uno smanicato nero che termina a pantalone.

Per queste feste si può scegliere con libertà e con gusto per vivere intensamente la gioia del Natale.