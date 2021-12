L’inverno è ormai entrato nel vivo e le temperature si sono abbassate molto in quasi tutte le zone di Italia.

Per questo motivo vestirsi in modo adeguato è diventata una vera necessità per cercare di scampare ai malanni di stagione.

Infatti influenze e raffreddori si possono presentare in ogni momento senza particolari preavvisi.

Per allontanare il rischio ci si dovrà vestire a strati e utilizzare guanti, sciarpe oltre che cappellini.

Se sui berretti si è quasi tutti d’accordo le sciarpe sono più divisive. Infatti, alcuni amano indossarle mentre altri detestano anche solo sentirle nominare.

Chi ama indossare questo accessorio potrà sceglierlo in diversi tessuti, dal poliestere alla lana e al cachemire.

Oltre alle sciarpe, poi, le più sofisticate potranno utilizzare delle pashmine, più eleganti e in materiali pregiati.

Ma ecco come annodare la sciarpa senza commettere errori e senza avere la fastidiosa sensazione di sentire la sciarpa cadere dalle spalle.

Il modo più semplice per portare la sciarpa è chiusa a cappio, perfetta usi cappotti ma non è di questo metodo che si tratterà oggi.

Ecco come indossare a 30 come a 50 e 60 anni l’accessorio più elegante e caldo dell’inverno

La sciarpa potrà essere portata avvolta facendo due giri ben stretti attorno al collo. Le estremità potranno essere infilate all’interno per evitare di lasciarle libere di cadere di lato.

Forse il metodo migliore per legare la sciarpa quando fa particolarmente freddo anche se chi ha capelli lunghi troverà da ridire.

Infatti una sciarpa di dimensioni importanti creerà un ingombro nella zona del collo che renderà difficile sistemare i capelli.

In questo caso si consiglia di lasciare i capelli all’interno della sciarpa o di legarli sulla nuca. Un modo perfetto di tenere la sciarpa su cappotti e piumini non troppo ingombranti.

In alternativa si potrà fare un unico giro attorno al collo lasciando penzolare le estremità che andranno comunque infilate all’interno.

Ottime sciarpe di medie dimensioni, non eccessivamente lunghe, da lasciare morbide.

Una terza alternativa vede la sciarpa sistemata attorno al collo lasciando un’estremità sul davanti e una dietro alla spalla.

Si consiglia di chiuderla utilizzando una spilla o un ago da balia, questo le impedirà di cadere. Ecco, quindi, come indossare a 30 come a 50 e 60 anni l’accessorio più elegante e caldo dell’inverno.

Dove acquistare

Le sciarpe si possono trovare in qualsiasi negozio di abbigliamento, dal fast fashion alle boutique. Si consiglia di investire in una sciarpa di buona fattura soprattutto se si utilizza spesso.

In negozi come Zara ce ne sono di diverse tipologie a cui corrispondono diverse fasce di prezzo. Dai 25 ai 50 euro con alcune scontate a meno di 13 euro. Quelle meno costose sono realizzate in poliestere mentre quelle più care in lana. Se il budget è più elevato si potranno scegliere sciarpe di marchi come Missoni con la tipica trama del brand a pezzi dai 100 ai 300 euro, alcune si possono trovare scontate.

In lana e cachemire ad un prezzo accessibile, poi, ci sarà quella proposta da Massimo Dutti a 60 euro.

Una bella sciarpa, inoltre, potrà anche diventare un bel regalo di Natale.