La voglia di mare si fa sentire sempre di più, nonostante le temperature siano leggermente in calo. Ma dopo aver assaggiato i primi morsi dell’estate, il desiderio di correre in spiaggia è forte. E così giunge il momento di scegliere cosa indossare al mare. E sicuramente il costume è uno di quegli indumenti must-have.

In spiaggia, poi, portiamo sempre con noi asciugamano, borsa, occhiali da sole, cappellino, pareo e crema solare. E se per questi possiamo usare quelli degli anni scorsi, per il bikini invece possiamo acquistarne uno nuovo. Se crediamo all’oroscopo, questo ci consiglia anche quali scegliere.

Perché sì, anche la moda mare cambia e si aggiorna. E così nei negozi arrivano nuovi bikini tutti da provare e sfoggiare in spiaggia. Come per ogni indumento, ci sarà quello che ci starà meglio e quello che ci starà peggio. Questo è assolutamente normale, ma anche tra i costumi possiamo sceglierne alcuni che ci aiutano nella nostra silhouette.

Ad esempio i costumi molto sgambati slanceranno la figura verso l’alto e faranno sembrare le nostre gambe più lunghe. Invece quelli a vita alta non donano proprio a tutte ma, se li amiamo alla follia, prendiamoli sempre sgambati evitando quelli con le fantasie, meglio a tinta unita.

Ma per la parte alta?

Al mare tra tutti i bikini che possiamo indossare ecco quello che slancia il décolleté

Un bikini è composto da due pezzi: uno per la parte bassa e uno per la parte alta. Se possiamo slanciare le gambe usando un determinato slip, per la parte alta servirà un altro pezzo.

Ci sono, infatti, alcuni costumi che slanceranno il décolleté. Questi possono essere sia interi sia in due pezzi, perché quello che è importante è come sono realizzate le coppe. Infatti, quando scegliamo il costume che vogliamo indossare, prendiamolo con le coppe preformate.

Le coppe preformate si possono quindi trovare sia sul bikini sia sul costume intero. La loro particolarità è che andranno a porre l’accento sul décolleté.

I costumi in commercio sono veramente tanti e ce ne sono di tutti i tipi, anche con i cut-out, con una sola spallina e anche gioiello. Insomma, anche in estate ci possiamo divertire scegliendo bikini alla moda.

E allora al mare tra tutti i bikini che possiamo indossare per porre l’accento sul décolleté possiamo scegliere quelli che hanno le coppe preformate. E come già accennato non solo bikini, ma anche costumi interni e trikini.

