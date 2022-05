“Mare, profumo di mare” è quello che possiamo già respirare durante questi primi weekend di maggio se decidessimo di prenderci una breve “pausa vacanza” come anticipo d’estate. Infatti, il Sole ha ormai i raggi infuocati e una tintarella, presa responsabilmente, potrebbe ravvivare il nostro incarnato ma anche il nostro umore.

Quindi, in previsione di una futura partenza dovremmo già avere nel guardaroba tutte le chicche della moda estiva 2022 per portarle con noi in valigia. Per esempio, anche per risparmiare spazio, potremmo portarci un’unica borsa adatta sia per il giorno sia per la sera. Inoltre, sempre nella stessa ottica, per quanto riguarda le scarpe potremmo puntare su un paio jolly da abbinare con tutto.

In questo modo potremmo riempire la valigia semivuota con i veri protagonisti dei nostri outfit, i costumi. In particolare, quest’estate continueranno a spopolare i bikini in tutte le loro varianti, dagli slip in elastam a vita alta, a quelli all’americana. Per il sopra, invece, si parla di balconcini e fasce.

Tuttavia, se fossimo fan dei classici triangoli in questo articolo scopriremo che esistono tantissimi modi per indossarli, facendo di un costume tanti costumi diversi.

Come indossare il bikini per essere alla moda allacciando il sopra a triangolo in questi 4 modi che gridano tendenza

Il primo modo per poter indossare il pezzo di sopra a triangolo del bikini rinnova la classica legatura. Dopo averlo fissato sotto al seno possiamo incrociare i laccetti superiori sul petto e poi fissarli dietro al collo.

In questo modo potremmo beneficiare di un consistente effetto push up anche nel caso in cui i triangoli fossero sprovvisti di imbottitura.

Modo 2

Il secondo modo consiste nell’indossare il pezzo di sopra al contrario. Quindi, dovremmo capovolgere sottosopra i triangoli e annodare in basso i laccetti che normalmente vanno dietro al collo.

Anche in questo caso potremmo creare un intreccio sul petto per aumentare l’effetto push up e creare più decoro sul corpo.

Modo 3

Da questa stessa posizione potremmo creare una fascia, molto comoda per non abbronzarci con il segno del costume sul petto. In questo caso basta slegare i laccetti da dietro la nuca e fissarli al centro del petto con un nodino, stringendo a in base al comfort.

Modo 4

Infine, i triangoli del pezzo superiore del bikini possono trasformarsi in un balconcino più morbido, a patto che i laccetti siano particolarmente lunghi.

La prima cosa da fare è capovolgere i triangoli come abbiamo visto nel “modo 2”. Poi, facciamo passare sulla nuca la parte di laccetto che si trova a metà tra i due, sistemando la stoffa per coprire i seni. Infine, annodiamo dietro i laccetti che sporgono sulla schiena e davanti, al centro del petto, quelli che penzolano verso la pancia.

Quindi, ecco qui spiegato come indossare il bikini per essere alla moda rimodernando i classici triangoli allacciandoli in 4 modi diversi.

