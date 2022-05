Siamo quasi alla fine di maggio. Quel momento dell’anno che è una via di mezzo tra la primavera e l’estate. In questo periodo un po’ “ballerino” dal punto di vista climatico, risulta utilissimo il capo alla moda di quest’anno che è un felice ritorno del passato.

Inoltre, ci sono molti capi che vanno bene per entrambe le stagioni. Quest’oggi, per la rubrica Moda & Beauty, ci occuperemo proprio di un caso specifico. Parleremo di un capo che potremmo definire un comodissimo passe-partout.

Come spesso accade, infatti, molti indumenti si prestano per essere indossati in svariate situazioni. Di certo, a fare la differenza in fatto di stile, sono i modelli, i tessuti e le fantasie. Così come anche gli accessori che scegliamo di abbinare. Questo genere di capi sono una vera e propria genialata perché ci consentono di sfruttarli in più occasioni. Cambiando semplicemente la borsa o i gioielli, mutano stile in maniera radicale. Possono così essere perfetti per il look casual da ufficio o per la mise da sfoggiare ad una serata elegante o una cerimonia.

Al mare o in città saremo sempre perfette e ammirate indossando questo capo che sta bene con sandali, tacchi e infradito

Per la primavera/estate 2022 va molto di moda l’abito lungo. Fresco e pratico, questo indumento è proprio un esempio emblematico di quello che abbiamo finora detto. In queste giornate di fine primavera, l’abito lungo è comodissimo in città abbinato a delle sneakers. Queste ultime, infatti, sono praticissime e ci consentono di “correre” comodamente da un impegno all’altro. Inoltre, essendo molto casual – quasi sportive – sdrammatizzano il vestito extra long. L’importante è saper sempre giocare creando mix ben equilibrati. Se l’abito è molto colorato o in fantasia, optare per semplici scarpe di tela bianche. Al contrario, se l’abito è sobrio e in tinta unita, dare un tocco di colore con le scarpe.

Ecco la versione elegante

Lo stesso abito lungo, può diventare invece estremamente elegante, se indossato con un paio di décolleté o con dei sandali dal tacco alto. In questo caso, il nostro outfit sarà perfetto per una serata di gala o per un matrimonio estivo. Per essere davvero chic, completare il look con una borsa dalle linee semplici, un modello quasi minimalista. Per la sera, potremmo concederci un tocco glamour indossando gioielli o bijoux con qualche punto luce.

E infine la versione vacanziera

Come accennato, al mare o in città saremo sempre perfette con un abito lungo. Un leggero long dress di lino o cotone, infatti, va bene sia in città con dei sandali di cuoio, ma è perfetto anche al mare, con delle comodissime infradito e una capiente borsa di paglia. Per la spiaggia e le località di mare, sono ideali anche le calzature più cool dell’estate 2022.

