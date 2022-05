Basta ferite che sanguinano e lividi blu dopo la depilazione grazie a questo piccolo trucco per gambe liscissime e belle

La bella stagione è ormai cominciata e molte di noi amano avere gambe lisce prive di peli superflui. Esistono diverse tecniche di depilazione che possiamo scegliere, ognuna di queste presenza vantaggi e svantaggi. Possiamo optare per la classica ceretta, che però è sconsigliata a chi patisce il dolore e ha problemi di circolazione. Se invece scegliamo il rasoio o la lametta dobbiamo sapere che il risultato durerà pochi giorni. Entrambe queste tecniche possono danneggiare la pelle e causare inestetismi visibili. Oggi vogliamo parlare di un metodo di depilazione che risolve alcuni di questi problemi e ci dona gambe lisce come la seta. Ecco in che modo possiamo dire, basta ferite che sanguinano e lividi blu dopo la depilazione, usando un semplicissimo oggetto che troviamo al supermercato.

L’opzione più rapida e indolore

Sin dall’antichità le persone hanno cercato di nascondere e rimuovere i peli dal proprio corpo. Nei secoli sono nate diverse tecniche che tutt’ora vengono usate. Fondamentalmente i metodi di depilazione si dividono in quelli indolori ma poco duraturi e quelli che fanno male ma hanno risultati scarsi. Se scegliamo di strappare i peli con la cera araba o le strisce depilatorie è possibile che si danneggi la pelle e si causino ematomi e contusioni. Dopo qualche ora dal trattamento estetico potrebbero apparire lividi blu, se abbiamo strappato in maniera troppo violenta. In certi casi i lividi potrebbero addirittura dolere per diversi giorni.

Se abbiamo la pelle delicata e problemi di circolazione e usiamo la lametta, dobbiamo dobbiamo comunque sapere che ci sono rischi di tagli e ferite. Se non teniamo l’attrezzo perfettamente adiacente alla pelle è possibile tagliarsi e causare micro tagli che sanguinano. Di conseguenza avremo croste e crosticine di colore rossastro. Questo è dovuto al fatto che spesso i rasoi da donna sono costituiti da due sole lame.

Basta ferite che sanguinano e lividi blu dopo la depilazione grazie a questo piccolo trucco per gambe liscissime e belle

Se vogliamo evitare tutti questi problemi e dolori possiamo usare un rasoio pensato per la rasatura maschile. Quelli a quattro o più lame sono perfetti perché sono pensati per la rasatura del viso e delle pelli più delicate. Spesso questi prodotti possiedono una membrana che permette un contatto più delicato con la pelle.

Se usiamo questa lametta con una schiuma depilatoria pensata per pelli delicate non avremo problemi di irritazioni e ferite. Sin da subito avremo una pelle liscissima, uniforme e morbida.

