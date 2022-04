La vita è un ciclo che si ripete. Tutto, ad un certo punto, tende a ripetersi. Questo è un concetto antico di cui già parlavano molti storici e filosofi dei tempi antichi. Di certo non ci addentreremo in questioni profonde e filosofiche. Non è questa la sede. Tuttavia, a ben pensarci, questo concetto lo vediamo ogni anno applicato nel campo della moda. In fatto di abbigliamento, trucco e capelli, ormai è difficile che si inventi qualcosa di nuovo. Ad ogni nuova stagione, notiamo che c’è sempre qualcosa che si ripesca dal passato e si ripropone, magari con qualche novità. Tuttavia, alla base, vi è sempre un ritorno a qualcosa che è già stato.

Sempre più spesso, si tende a far riferimento agli anni Ottanta e Novanta. Anni che hanno fatto letteralmente la “storia”. Per quanto, ad esempio, riguarda i capelli, proprio quest’anno è tornata in voga una pettinatura che negli anni Novanta andava per la maggiore. Tra pochissimi giorni entreremo nel mese di maggio. Significa che l’estate arriverà a breve. È tempo quindi di pensare ad abiti e calzature leggere. Da alcune stagioni sono molto apprezzate le comode sneakers. Per la primavera/estate 2022 sono però tornate di moda queste comodissime scarpe. Nelle prossime righe andremo a svelare un’altra tendenza modaiola sempre in ambito calzaturiero.

Rovistiamo in armadi e scarpiere perché questi comodissimi sandali anni ’90 tornano alla ribalta per fare faville nell’estate 2022

Osservando le ultime sfilate, e soprattutto facendo attenzione a cosa indossano le influencer su Instagram, balza subito all’occhio la presenza di scarpette che, anni fa, si utilizzavano in spiaggia. Si tratta dei cosiddetti “jelly sandals” o “sandali granchio”, che per l’estate 2022 sono considerati davvero glamour, quasi chic. I sandali granchio hanno origine assai antica. La loro invenzione risale al 1946. All’epoca, il brand francese Méduse creò il primo modello in plastica. All’epoca si trattò di una novità assoluta nel settore calzaturiero. Inizialmente, questi sandaletti erano stati pensati per la spiaggia. Venivano principalmente usati per entrare in acqua, dove non c’è sabbia ma ghiaietta e sassolini che danno fastidio sotto ai piedi. Col passare del tempo, i sandali granchio si sono poi introdotti anche nello street style e hanno cominciato ad essere realizzati anche in pelle.

Da brutti a super stilosi

Di per sé, i sandali granchio non sono certo belli. Negli anni ’80 venivano più che altro fatti indossare ai bambini in spiaggia. I quali, tra l’altro, li indossavano malvolentieri, proprio perché esteticamente non molto appetibili. Tuttavia, come spesso accade, con il “ciclo dei ritorni” molti accessori subiscono anche un cambio radicale nel modo in cui vengono considerati. La prossima estate, indossare i jelly sandals sarà super fashion. Basti dire che maison del lusso, come Gucci, Moschino e Miu Miu, hanno cominciato a produrli. E quindi, rovistiamo in armadi e scarpiere perché questi sandali saranno di gran moda.

Ovviamente, il modello base viene oggi riproposto in molteplici varianti tra cui poter scegliere. A partire dal materiale, in pelle o PVC. Senza dimenticare la forma: classica suola piatta ma anche modelli alti, con zeppa o tacco. Insomma, la prossima stagione potremo sfoggiare i sandali granchio sia in riva al mare che in città. E senza alcun imbarazzo!

