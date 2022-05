Il caldo, con nostra grande sorpresa, sembra essere già arrivato con largo anticipo. Non riusciamo più a uscire con i jeans e pantaloni lunghi e abbiamo detto addio alle scarpe chiuse. I sandali ci sono sicuramente d’aiuto, ma vorremmo evitare di grondare sudore sulla schiena e tra le gambe. Una soluzione sarebbe indossare dei vestitini leggeri e svolazzanti, ma non sono proprio ideali per andare a fare la spesa. Allora, ecco che optiamo per pantaloni lunghi, ma di materiali più leggeri e traspiranti, come il lino o la seta. Però sappiamo bene che, non appena ci sediamo, si stropicciano e danno un effetto un po’ trasandato.

Ecco allora che l’ultima tendenza primavera estate può aiutarci anche a combattere il caldo afoso e opprimente di questi giorni. Andiamo a spulciare nell’armadio, perché è molto probabile che questo capo molto anni 2000 sia ancora lì. L’abbiamo amato e odiato, ma è innegabile che sia tra i più comodi, soprattutto in estate.

Al mare e in città, questo capo coloratissimo sta già spopolando in vista dell’estate e probabilmente l’abbiamo già nell’armadio

Stiamo parlando dei bermuda, più corti dei normali pantaloni e più lunghi rispetto agli shorts. La nascita di questo modello dal taglio al ginocchio ha una storia particolare. È stato creato per ribellarsi a un divieto per le donne di mostrare le gambe completamente nude. Da lì, viene adottato anche dall’esercito britannico e, con qualche modifica, diventa un capo sia maschile che femminile. Anche se oggi lo consideriamo un capo da spiaggia, visto il taglio casual, se lo scegliamo così sarà di tendenza.

Monocromo e a vita alta

Abbiamo già visto che la moda 2022 è sinonimo di esplosione di colore. Minigonne blu elettrico, rosa shocking, ma anche tailleur più eleganti e pantaloncini cortissimi sono colorati. Quindi è ovvio che anche i bermuda tornano di moda in queste varianti e non nei toni monotoni e datati. Per quanto riguarda i materiali, li troviamo sicuramente in cotone, leggero e traspirante, ma anche in lino. Tasche dritte laterali e vita rigorosamente alta, enfatizzata da una cintura sottile e un top cortissimo. Praticamente i bermuda prendono il posto dei pantaloncini da ciclista in voga qualche estate fa.

Abbinarli non è difficile, possiamo sceglierne un modello sui toni del giallo pastello e con taglio sartoriale, ad esempio. Cintura stretta bianca, top che richiama il colore della cintura e una blusa o camicetta. Giocando con l’allacciatura o abbinando un bell’accessorio, anche una camicia monotona può essere di tendenza. Quindi, al mare e in città, questo capo coloratissimo è il must have dell’estate 2022 per affrontare il caldo torrido. Scegliamolo nei modelli più classici, abbinandolo ad una bellissima scarpa col tacco piramidale per una serata più chic. Altrimenti, indossiamo delle sneaker bianchissime o delle ballerine, meglio se slingback a punta.

Approfondimento

Ecco 5 modi di indossare la monotona camicia che abbiamo nell’armadio che saranno di tendenza non solo questa primavera