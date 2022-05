Chi non risica non rosica, dice il detto. Ma quando si tratta e si parla di soldi è anche altrettanto importante non correre eccessivi rischi. Perché per la gestione del proprio denaro, e per farlo fruttare nel tempo, infatti, serve sempre molto equilibrio.

Per esempio, non è di certo equilibrato un portafoglio con tutta la liquidità che giace infruttifera sul conto corrente bancario o postale. In quanto la svalutazione del proprio denaro, a causa del carovita, sarà inevitabile. Specie di questi tempi con tutti che sono in cerca di un rifugio per i soldi in banca attaccati dall’inflazione.

Così come, in maniera diametralmente opposta, non è di certo bilanciato e diversificato un portafoglio che è tutto investito in azioni. Oppure in strumenti ancor più volatili e potenzialmente ancor più rischiosi, come le criptovalute e come i derivati finanziari.

Come creare e strutturare un portafoglio di investimento bilanciato e diversificato per chi non vuole correre eccessivi rischi

Questo per dire che un portafoglio di investimento davvero bilanciato e diversificato deve presentare una componente che è basata sulla crescita costante del capitale. Una componente che, decisamente più dinamica, sia potenzialmente in grado di garantire nel lungo termine, rispetto alla componente che è basata sulla crescita, dei rendimenti più elevati.

Ecco allora come creare e strutturare un portafoglio di investimento. Per esempio, il 30% in azioni. il 30% in liquidità e il 40% in obbligazioni. Fermo restando che le percentuali indicate sono davvero teoriche.

Visto che in realtà ogni investitore, in base al proprio profilo di rischio, presenta invece l’esigenza di avere un portafoglio che sia maggiormente investito in titoli del reddito fisso. Per esempio, con un flusso di reddito annuo garantito dallo Stato. C’è invece chi magari vuole investire di più in azioni perché è ancora giovane e perché magari ha un lavoro che è ben remunerato.

Come fissare le percentuali di investimento al fine di allocare correttamente i propri risparmi

Nel diversificare e nel bilanciare correttamente gli investimenti, fissando le percentuali per i vari asset, le soluzioni fai da te sono sempre sconsigliate. Meglio affidarsi, per esempio, alla propria banca di fiducia. Dove sono presenti i consulenti finanziari che sono in grado di fornire per ogni prodotto o strumento finanziario, potenzialmente da scegliere, non solo tutte le info utili sui vantaggi e sulle stime di rendimento attese. ma anche quali sono i potenziali rischi, che non devono essere mai sottovalutati.

