La prevenzione a tavola non deve essere noiosa: molti dei cibi più amati hanno sorprendenti effetti benefici. Allora aiutiamo a combattere naturalmente gambe pesanti e vene varicose con due deliziosi prodotti di stagione.

La salute delle gambe passa anche dall’alimentazione

Chi trascorre tanto tempo in piedi, magari per lavoro, ha alte probabilità di incontrare un fastidiosissimo problema di salute. Particolarmente colpite sono le donne, le persone in sovrappeso e gli individui con uno stile di vita sedentario e un’alimentazione poco salutare.

In molti l’avranno già capito: il problema di salute in questione sono le vene varicose. È possibile riconoscerle dalle striature sporgenti e di colore blu, spesso accompagnate da una sensazione di gambe stanche e pesanti, caviglie gonfie e prurito.

Uno dei rimedi spesso consigliati per contrastare il problema sono le calze elastiche. Queste possono rivelarsi particolarmente utili per chi svolge un lavoro che costringe a stare in piedi. Ci sono inoltre semplici e rilassanti esercizi che possono dare sollievo al termine di una lunga giornata.

Non tutti, però, sanno che le vene varicose si potrebbero prevenire anche con i cibi giusti. In particolare bisogna abbondare con frutta e verdura. Come spiegano gli esperti, infatti, questi alimenti aiutano a tenere sotto controllo il peso, ma anche a fornire preziose sostanze antiossidanti che mantengono in salute i vasi sanguigni. Per esempio c’è un succo spesso ignorato che potrebbe avere proprio questi effetti sulla salute.

Fra gli alimenti da privilegiare ci sono anche quelli che contengono particolari oligoelementi, come la manganese o il cobalto. Si possono assumere tali sostanze con degli integratori prescritti dal medico, ma è bene conoscere i prodotti naturali che aiutano a farne il pieno. Fra questi ci sono anche due amatissimi cibi autunnali. Ecco quali.

Aiutiamo a combattere naturalmente gambe pesanti e vene varicose con due deliziosi prodotti di stagione

Ci sono due prodotti di stagione che simboleggiano l’autunno: le castagne e i funghi. Tutti li amano, ma in pochi sanno che potrebbero anche aiutare a prevenire le vene varicose.

Le castagne, infatti, sono un’ottima fonte di manganese, una sostanza che favorisce il metabolismo della vitamina E, un importantissimo antiossidante. Peraltro il manganese è particolarmente importante in autunno, dato che aiuta ad innalzare le difese immunitarie e quindi prevenire i malanni di stagione.

I funghi, invece, sono ricchi di cobalto. Questo oligoelemento dà sollievo contro la fastidiosa sensazione di gambe pesanti. Inoltre previene la dilatazione delle vene.

Perché allora non combinare i due ingredienti in un gustoso piatto? Per esempio, si possono cucinare le castagne al forno, poi sbucciarle e aggiungerle ai funghi saltati in padella con uno spicchio d’aglio.

Dopo aver fatto cuocere il tutto con del brodo vegetale, si otterranno delle deliziose castagne in umido con funghi: un vero concentrato di sostanze che potrebbero prevenire le vene varicose!

In ogni caso, è bene ricordare che, quando si soffre di vene varicose, bisogna comunque rivolgersi al medico per i giusti consigli.

Approfondimento

Castagne pronte in 5 minuti e tutti i metodi per cucinarle in casa