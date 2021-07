Quando si tratta di succhi di frutta, in molti sono abituati a comprare sempre i soliti. Arancia, pesca, albicocca, mela… Eppure variare un po’ è importante. Alcuni dei succhi e centrifugati meno comuni sono infatti un vero e proprio concentrato di salute. Alcuni studi, in particolare, consigliano il succo di barbabietola. Ecco perché.

In pochi lo comprano ma questo succo è importante per la salute

Gli studi scientifici

Provare a bere il succo di barbabietola può regalare sorprendenti benefici. Innanzitutto, la barbabietola è ricca di nitrati. Queste sostanze aiutano la circolazione. Ma secondo un recente studio, hanno anche un altro effetto: rafforzano i muscoli.

Gli scienziati hanno confermato che un consumo abituale di nitrati, soprattutto attraverso le verdure, mantiene le gambe forti. Questo vale sia per gli uomini che per le donne, e indipendentemente dal livello di attività fisica.

Un’altra ricerca, invece, afferma che il succo di barbabietola favorisce i batteri buoni nella bocca. Questi a loro volta aiutano a mantenere in salute i vasi sanguigni e addirittura il cervello. Gli scienziati concludono che il succo di barbabietola può avere un ruolo nel prevenire la perdita di capacità cognitive causata dall’invecchiamento. Insomma, in pochi lo comprano ma questo succo è importante per la salute.

Come preparare il succo di barbabietola

Non sempre il succo di barbabietola si trova al supermercato. Ma lo si può preparare in casa. Se non si ha un estrattore, si può frullare la barbabietola. Poi, basterà strizzare la polpa con un canovaccio. Se invece si ha l’estrattore, si può pelare la barbabietola, tagliarla a fettine e ricavarne il succo.

Il succo di barbabietola dà il meglio di sé combinato con altri ingredienti. Un buon mix è succo di carota e di barbabietola in parti uguali. Altrimenti si può provare con zenzero, limone e succo di mela.

