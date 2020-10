Hai una voglia matta di caldarroste? Sei tornato da una gita fuoriporta con un cestello pieno di castagne, ma non sai come prepararle? Ecco come avere castagne pronte in 5 minuti e tutti i metodi per cucinarle in casa. Prima di iniziare, una precisazione utile. Se hai raccolto le castagne nel bosco, è consigliabile lavarle bene sotto l’acqua fredda per eliminare le impurità.

Castagne pronte in 5 minuti e tutti i metodi per cucinarle in casa: al forno

La cottura al forno è forse quella più popolare per le castagne. Prima di infornarle, incidi la buccia delle castagne con un coltello. Puoi fare un taglio orizzontale o due tagli incrociati, a forma di “X”. Spargi le castagne su una teglia e lascia in forno per circa mezz’ora, a 220°C. Passato il tempo necessario, infagotta le castagne in un panno leggermente inumidito, comprimile un po’ e lasciale intiepidire. Ti sarà così più facile sbucciarle.

Nella padella forata

Le caldarroste, ovvero il tipico street food offerto dai venditori ambulanti, possono essere preparate anche in casa. È necessario dotarsi di una padella con il fondo forato. Anche in questo caso bisogna incidere le castagne. Poi, occorre lasciarle in ammollo per circa due ore. Infine, cuocerle a fuoco lento nell’apposita padella per altre due ore, rigirando di frequente le castagne. Il risultato è ottimale, se si utilizza la padella forata sul fuoco del camino o sul barbecue. Ma va bene anche un semplice fornello, magari con l’ausilio di uno spargi-fiamma.

In una normale padella

E se non hai la padella coi fori? Puoi provare a utilizzare una normale padella. In questo caso è meglio coprire le castagne con un coperchio. Un trucchetto per ottenere un risultato simile alle castagne alla brace è il sale. Basta spargere uno strato di sale grosso sul fondo della padella e adagiarvi sopra le castagne quando è ben caldo.

Bollite

Bollire le castagne è spesso la prima fase per preparare ricette più complesse. Ma le castagne bollite risultano ottime anche da mangiare così come sono. Per prepararle, occorrono circa 3 litri d’acqua per ogni chilo di castagne. La cottura richiede circa 40 minuti dal bollore.

Il metodo salva-tempo: le castagne al microonde pronte in 5 minuti

Abbiamo promesso di insegnarti come avere castagne pronte in 5 minuti e tutti i metodi per cucinarle in casa. Ecco quindi l’ultimo metodo, il trucchetto rapido e pratico per preparare le castagne: usare il microonde. Ti basterà incidere le castagne, lasciarle in ammollo per dieci minuti, disporle su un piatto adatto al microonde e cuocerle per 5 minuti a 750 o 800 W.

Approfondimento

Ora sai come avere castagne pronte in 5 minuti e tutti i metodi per cucinarle in casa. Per altre ricette autunnali, non perderti i piatti insoliti da preparare con i cachi.